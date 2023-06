Peeter Ernits kandideerib EKRE esimeheks

Ernits ütles ERR-ile, et kandideerima ajendas teda oma nägemus, kuidas erakonda juhtida.

Ernits oma visiooni ei täpsustanud, lisas vaid, et erakonna juhina keskenduks ta rohkem organisatoorsetele probleemidele. Ernits selgitas, et näiteks senised erakonnaliikmete väljaheitmised pole olnud õiged.

"Kui ma eelmisel nädalal lugesin Ekspressist, kuidas on meie kohalikud Zuckerbergid jõud ühendanud, et takistada meie erakonna võimuletulekut, siis mõtlesin, et mina ei tunne sellist erakonda," sõnas Ernits. "Ma ei tunne sellist erakonda, sellist kolli, kellega on hirmutatud. Ja selles olukorras otsustasin pakkuda välja oma visiooni, kuidas sellest olukorrast välja tulla," selgitas ta.

Hetkeseisuga on eeloleval laupäeval toimuvale kongressile esitanud enda kandidatuuri kaks erakonna liiget: praegune esimees Martin Helme ja juhatuse liige Peeter Ernits.

Peeter Ernits kandideeris riigikogu valimistel EKRE teise numbrina Tartu- ja Jõgevamaal, ta sai 2933 häält, kuid valituks ei osutunud. Sellest ringkonnast pääses parlamenti Kert Kingo, kes sai 3095 häält. Kingo oli selles ringkonnas ka erakonna esinumber.