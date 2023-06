Politseiorkester teenis mullu ligi 50 000 eurot tulu

Alates 2022. aasta 1. jaanuarist kuulub endine politsei- ja piirivalveameti (PPA) puhkpilliorkester Tallinna linna alla ja kannab Tallinna politseiorkestri nime. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis, et politseiorkester teenis eelmisel aastal ligi 50 000 eurot müügitulu ja kohustas mupo seega tasuma käibemaksu.

"Kuna politseiorkestri tulu ulatus üle käibemaksukohustuse piiri ehk üle 40 000 euro, siis tuli munitsipaalpolitseil võtta end käibemaksukohustuslaseks," selgitas Terik.

Hoolimata käibemaksukohustusest ei saa Teriku sõnul orkestrit siiski kasumlikuks pidada. "Kuna orkestri eelarve aastas on umbes 972 000 eurot ja nende enda müügitulu kusagil 50 000 euro kandis, siis ei saa seda võtta kasumliku projektina," selgitas Terik. "Tallinna linn maksab neile oma eelarvest päris tublisti juurde."

Terik selgitas siiski, et hoolimata ligi miljonieurosest kulust on linna ajaloo ja traditsioonide vaatenurgast orkestri alleshoidmine tähtis.

"Tegelikult viib ju politseiorkestri ajalugu tagasi 1928. aastasse, mil loodi orkestri eelkäija ja minu arust on oluline neid mälestusi ja väärtusi edasi hoida," rääkis Terik.

Sarnaselt PPA puhkpilliorkestrile pääses koondamisest ka kaitseväeorkester, kes viidi kaitseväe alt Eesti Sõjamuuseumi koosseisu ja kannab nüüd Eesti Sõjaväeorkestri nime.

Sõjaväeorkestri juhi ja peadirigendi Simmu Vasari sõnul ka nemad suurt tulu ei tooda. Vasari sõnul on orkestri ülesanne tagada eeskätt riiklikud tseremooniad ja paraadid, mille eest lisatasu ei saa.

"On mõned firmaüritused või korporatsioonide ballid, kes tellivad hinnakirja alusel, aga neid pole eriti palju," selgitas Vasar. "Seega, meil on võimalus oma tulu teenida, aga kasumlik see kindlasti pole."

Siiski rääkis Vasar, et orkester on kasumi olematusest hoolimata vajalik ja tema hinnangul ka jätkusuutlik. "Ma ei näe, et riigil kaoks ära vajadus lõpetada orkestriga paraadid, presidendilossi ees visiitide tervitamised või tähtpäevad, näiteks Tartu rahu tähistamine," sõnas Vasar. "Neid on riigil ikka vaja ja tänu sellele on vaja ka sõjaväeorkestrit."