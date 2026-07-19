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Tallinna vanalinnas seisavad linnale kuuluvad majad tühjalt ja hooldamata

Eesti
Pikk tänav Tallinna vanalinnas
Pikk tänav Tallinna vanalinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna vanalinnas seisab hulk linnale kuuluvat pinda tühjana ning tihti ka halvas seisukohas. Abilinnapea Tiit Terik näeks ühe võimaliku lahendusena kinnisvara müümist erakätesse, ent linnaplaneerimise ameti spetsialist sellega nõus pole.

Tallinnale kuulub vanalinnas üle 65 000 ruutmeetri pinda, millest suurem osa on välja renditud, märkis abilinnapea Terik (Keskerakond).

"Sellest me ise kasutame suurusjärgus kolmandiku ja oleme siis need pinnad, mida linn oma ülesannete täitmiseks ei vaja, andnud rendina välja eraettevõtetele. Suuremas osas on need kaubandus ja toitlustuspinnad," ütles Terik.

Terik ütles, et linnal on vabu rendipindu vanalinnas praegu 20. Selle põhjuseid võib tema sõnul leida nii üldisest majanduskeskkonnast kui ka sellest, kui palju liigub Tallinnas turiste.

Linnaplaneerimise ameti vanalinna spetsialisti Kaarel Truu hinnangul saab põhjuseid otsida mujaltki.

"Sageli on põhjuseks see, et hoonete seisukord on selline, et neid ei ole võimalik kasutada. Aastatepikkune hooldamatus, remondivõlg on kasvanud nii suureks, et hoone vajab suurt investeeringut, et seda kasutada.Standardjuhtum kahjustusest on see, kui tekib mingisugune avarii, mida ei avastata seetõttu, et need ruumid seisavad tühjana," selgitas ta.

Terik leidis, et linnaomandis hooned on hooldamata osaliselt seetõttu, et linnal pole selleks raha.

"Me peame linna eelarvet väga selgete prioriteetidega sisustama. Pindade puhul, mis on täna kehvas seisus ja kus Tallinna linn on omanik, on vägagi asjakohane kaaluda nende objektide müümist seetõttu, et need saaksid uue omaniku ja selle investeeringute toel korda tehtud."

Vanalinna arengukavas seisab, et linn peaks tegelema muu hulgas tühjalt seisvate ja lagunevate majade kordategemisega ning kujundama linna rendipindade läbimõeldud üüripoliitikat. Oluline on suunata linnale kuuluva ja vanalinnas paikneva kinnisvara kasutust pigem väärtuspõhiselt kui kasumipõhiselt.

Kui Terik pakkus lahenduseks varade müümist erakätesse, siis Truu kutsus üles olema kohusetundlikum omanik.

"Tuleb olla parem peremees. See, et linn on Tallinna vanalinnas kinnisvara omanik, on põhimõtteliselt hea. See peaks justkui andma võimaluse suunata muuhulgas neid tegevusi, mis pindadel toimub, valida rentnikke jne," ütles Truu ning lisas, et linna ja avalikude asutuste vanalinnast välja liikumine või hoonete müümine poleks siiski hea lahendus.

"Vanalinnas käib palju turiste, aga käib päris palju ka kohalikke inimesi. See, et vanalinn on elav linnakeskkond, on eesmärk. Võiks toimida paremini, aga juba praegu ei ole vanalinn sugugi mitte hüljatud," leidis Truu.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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