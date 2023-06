Soome valitsuskõnelused venivad alkoholituru monopoli küsimuse tõttu

Soome uue koalitsioonivalitsuse kõnelused on oma seitsmendal nädalal ning uusimaks tüliõunaks on tõusnud Soome alkoholimonopoli Alko monopoli lõpetamine. Soome kristilikud demokraadid (Suomen Kristillisdemokraatit – KD) on Yle andmeil alkoholituru liberaliseerimisele vastu. Samas võidakse koalitsioonileppes kolmapäeval kokku leppida.

Soome koalitsioonikõnelustel osalevad Rahvuslik Koonderakond (Kokoomus), põlissoomlased (Perussuomalaiset), Rootsi Rahvapartei (Svenska folkpartiet i Finland) ning kristlikud demokraadid. Uue valitsuse peaministrikandidaadiks on Koonderakonna esimees Petteri Orpo.