Advokaat Paul Keres lõi maailmavaatelise sihtasutuse

Keres ütles ERR-ile, et sihtasutuse loomine eelmisel aastal on ajendatud nii Eestis kui kõikides arenenud riikides mujal maailmas järjest populaarsemaks saavast inimeste põhiõiguste piiramisest.

"Eestis, aga ka Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides teatud määral, Austraalias ja Uus-Meremaal on järjest populaarsemaks saanud inimeste põhiõiguste piiramine ja seda presenteeritakse või reklaamitakse üldise heaolu najal," selgitas Keres.

"Sihtasutus sai alguse sellest, et grupp inimesi sai kokku ja leidis, et see on sügavalt ekslik suundumus ja inimesi tuleb teavitada selle ohtudest ja kaasnevatest tagajärgedest."

Paludes selgitada mõnda näidet piiramisest, tõi Keres välja koroonapandeemia.

"Möödunud koroonapandeemia on imehea näide sellest, kuidas mingisuguse välja mõeldud üldise kasu eesmärgil toimus isikuvabaduste täiesti räige ja suhteliselt suvaline piiramine," kirjeldas Keres. " /.../ Nagu me tänaseks teame, siis sellel kõigel puudus selline tõsiseltvõetav teaduslik alus."

Isikuvabaduse Sihtasutusele kuulub ka portaal vabadused.ee, kus ilmuvad uudised, artiklid ja videod.

"Portaali eesmärk on inimesi teavitada, et põhivabaduste piiramise trendile on alternatiive ja alternatiivid on tegelikkuses paremad," ütles Keres.

"Me ei esinda ega ei toeta mitte ühtegi konkreetset erakonda, vaid me lihtsalt üritame inimesteni tuua informatsiooni, mis aitab valimistel ja ka muul viisil ühiskonnaelus teha selliseid valikuid, mis pigem toetavad selliste erakondade võimuletulekut, kes isikuvabadusi pigem rohkem austavad kui teised."

Isikuvabaduse Sihtasutus loodi eelmise aasta aprillis. Lisaks Keresele on sihtasutuse asutajad ka kirjanik Margus Lattik, maksunõustaja Ain Veide ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor Tarmo Koppel.