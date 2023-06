Saaremaa Puukool võib saada täiendust maailmas ainulaadse pojengisordiga

Saaremaa Puukoolis toimub taas traditsiooniline pojengifestival, millel saab näha umbes 5000 pojengipõõsast, kokku ligi 50 sorti.

Vaatamata kestvale põuale pole pojengiõied tänavu üldsegi väiksemad. Pojeng ongi üks kaunis, aga vähenõudlik taim.

"Korralikult tuleks teda kasta esimesel korral ja pärast seda juba järgnevad aastad tuleks unustada kastmine. Ehk siis pojeng – üks kord istutamist ja 100 aastat

õitsemist. Kui see põuaperiood on nagu meil siin on see kuum aeg, siis ma soovitan pojengi kasta üks-kaks korda. Siin, meie istanduses on selline lugu, et pean ütlema, et me ei ole mitte ühtegi pojengi kastnud," selgitas Saaremaa Puukooli turundusjuht Rain Arro.

Pojenge võib koduaeda julgesti erinevaid värve üksteise kõrvale istutada, kartmata, et need omavahel värvuma hakkaksid.

"Sort Scarlet O'Harale on iseloomulik just see, et algul, kui õienupud tulevad ja avanevad, siis ta on pigem tumepunane ja õitsemise lõppedes läheb heleroosaks," kirjeldas Arro.

Pojengifestivali külastajaid saabub Saaremaale mitmelt poolt Eestist.

"Neid erinevaid sorte on ikka väga palju, erinevaid värve ja meile meeldis," rääkis Tallinnast tulnud Reelika.

"Seal tagapool nurgas on üks tulipunane ja üksik eksemplar – see mulle väga meeldib, aga ma ei suuda seda nime meenutada praegu," rääkis Hiiumaalt tulnud Maarika.

Saaremaa Puukoolis on aga käsile võetud lisaks kauni kujundusega aiale ja plaanitavale 10 000 pojengipõõsale veel üks ettevõtmine, millest võib kunagi saada lausa ülemaailmse uudise.

"Saaremaalt on plaanis pojeng aretada: Praegu tegeleme sellega ja seemned on mulda pandud. Ja ma arvan, et kui mõne aasta pärast tagasi tulla, siis me võime uhkusega öelda, et Saaremaa on päris oma pojengi saanud. Aga mis värvi ta on, seda praegu kahjuks ette ei saa öelda, ei tea isegi," ütles Arro.