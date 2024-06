Saaremaa Puukoolis on Põhja-Euroopa suurim pojengiaed

Tänavune soe kevad on pojengide kasvu pisut sassi ajanud ja praegu on hetk, kus korraga õitsevad nii varajasemad kui ka hilisemad sordid.

"Saaremaa Puukooli lõikelillede istanduses on praegu kokku 48 erinevat sorti. Erandkorras võib öelda, et sellisel kuupäeval mitte kuskil varem ei ole pojengid nii varakult õitsema läinud. Just varajased, keskmised ja hilised sordid. Maailma kõige hilisem sort, roosa pojeng Jacorma õitses eelmisel aastal 15. juulil ja nüüd on juhtunud see, et kõik korraga õitsevad, sest varakevadine kuumus oli see, mis ajas nad varem õitsema;" selgitas puukooli üks omanikest Rain Arro.

Kui aasta tagasi kinnitas Arro, et Saaremaal kohapeal aretatud pojengiseemned on mulda pandud, siis sel aastal saab juba näidata Saaremaa oma noori pojengitaimi. Tõsi, salapära selle sordi üle jääb veel aastateks õhku, sest nende õisi saab näha alles aastate pärast.

"Pojengiaretus võtab umbes viis kuni seitse aastat. Õie näeme ilmselt seitsmendal aastal ära. Need taimekesed siin potis on olnud juba kaks aastat ja ega täpselt lubada ei saa, mis nende värvitoon võiks ikkagi olla. On see valge, roosa, punane. Kollane oleks see, mida väga tahaks saada," ütles Arro.