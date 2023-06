Kadunud väikeallveelaevas viibinud inimesed on hukkunud

"Meie süda on sel traagilisel ajal nende viie hinge ja iga nende pereliikmega. Me kurvastame sügavalt elude kaotuse üle," seisis muu hulgas ettevõtte teadaandes.

USA rannikuvalve teatas varem, et leidis otsingualast rususid, mis ilmselt pärit kadunud allveelaevalt.

Rannikuvalve teatel leiti rusud merepõhjast Titanicu vraki lähedalt. Eksperdid hindasid leide ja avaldasid arvamust, et avastatud rusud viitavad surve katastroofilisele rõhulangusele allveelaevas.

"Pärast seda otsust teavitasime kohe perekondi," ütles kontradmiral John Mauger Bostonis ajakirjanikele.

"Avaldan Ameerika Ühendriikide rannavalve ja kogu väejuhatuse nimel sügavat kaastunnet omastele," sõnas admiral.

Rannikuvalve arvates on ebaselge, kas allveelaeval viibinud viie inimese surnukehad kunagi leitakse või suudetakse need pinnale tuua.

Titanicu vraki juurde turiste vedanud allveelaev Titan kadus pühapäeval. Allveelaeval oli hapnik hinnanguliselt juba varem neljapäeval otsa saanud. Teadaolevalt oli alusel hapnikku maksimaalselt 96 tunniks.

Õnnetus juhtus arvatavasti umbes poole kilomeetri kaugusel Titanicu vrakist.

"Seal on väga karm keskkond, mis ei andesta ühtegi viga," sõnas Mauger BBC andmetel.

University College Londoni merendustehnoloogia professori Alistair Greigi sõnul on allveelaevaga juhtunul kaks võimalikku stsenaariumi. Kui allveelaeval oleksid tekkinud elektri- või sideprobleemid, siis oleks see pinnale tõusnud ja jäänud ülesleidmist oodates triivima. Lahti saab seda teha ainult väljaspoolt. Teine võimalus on leke, mis tähendab, et rõhk keres muutus.

OceanGate sai 2018. aastal hoiatuse ka meretehnoloogiaühingult, mille liikmeteks on kutselised ookeaniinsenerid, tehnoloogid, poliitikud ja haridustöötajad. Nad nõudsid, et firma laseks reisijate ohutuse tagamiseks enne allveelaeva kasutuselevõtmist selle prototüüpi kolmandal poolel katsetada.

Firma asutaja ja juht Stockton Rush keeldus. Rush juhtis kadunuks jäänud allveelaeva.