Janne Andresoo kandideerib uuesti rahvusraamatukogu direktoriks

Rahvusraamatukogu nõukogu kuulutas eelmisel nädalal välja konkursi uue juhi leidmiseks, sest peadirektori teenistustähtaeg lõpeb septembris.

Rahvusraamatukogu 15 aastat juhtinud Janne Andresoo kinnitas teisipäeval ERR-ile, et kavatseb ka uueks ametiajaks kandideerida.

"Nende 15 aasta jooksul, mil olen juhtinud rahvusraamatukogu, on olnud võimalus mõjutada ning saada osa rahvusraamatukogu ja raamatukogunduse valdkonna kiirest arengust. Oleme lükanud käima rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise ja ümbermõtestamise, mille lõpule viimisel soovin osaleda," lausus ta.

Andresoo sõnul ongi see üks peamisi põhjuseid, miks ta veel kord üheks ametiajaks peadirektori kohale kandideerib.

"Mul on olnud õnn teha sedavõrd tähendusrikast tööd ja anda oma panus, et Eesti kultuuripärand saaks parimal moel aktiivse kasutuse. Rahvusraamatukogu peab saama kohtumispaigaks, inspiratsiooniallikaks eesti kultuuri loojatele, mõtestajatele ja uurijatele, kõigile inimestele, kes saavad läbi sajandite kogutud ja hoitud kirjanduse panna uuesti elama nii, et see kandub põlvest põlve," kirjeldas Andresoo oma tulevikunägemust.

Ta lisas, et selle tulemusel avatakse rahvusraamatukogunduses uus peatükk, kus raamatukogust saab kultuuri,- teadmus- ja kogukonnakeskus.

Rahvusraamatukogu juhikonkurssi korraldab Fontes, kelle teatel on uue juhi suurimaks väljakutseks lähiaastail organisatsiooni kolimine rekonstrueeritud peahoonesse ning kogu ühiskonnale avatud ruumi ja teenuste, ühtse haridus- ja kultuurikeskkonna loomine.

Kandidaadilt nõutakse magistrikraadi ja tippjuhtimise kogemust. Kandideerimisest tuleb teada anda hiljemalt 3. juuliks.

Janne Andresoo on rahvusraamatukogu juhtinud 2008. aastast.

Rahvusraamatukogus töötab 204 inimest ning uues, 2026. aastal valmivas hoones on 55 000 ruutmeetrit pinda.