Sügisel alustab tegevust vähemalt kaks uut kooli

Haridusministeeriumile on praegu teada kaks sügisel tegevust alustavat uut kooli, ütles ERR-ile ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Aire Koik.

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool asutas 2019. aastal sõsarkoolina Põlvasse Jakobi kooli, kuid nüüd on see iseseisvunud ja alustab septembrist tegevust eraldiseisva erakoolina.

60 õpilasega kool tugineb kristlikule maailmavaatele ja väärtustab Kagu-Eesti kultuuripärandit. Sügisel lisandub praegu viieklassilisena tegutsevale koolile kuues klass ning täiemahuliseks üheksaklassiliseks põhikooliks plaanib Jakobi kool kasvada 2026/2027. õppeaastaks.

Teine uus kool Eesti haridusmaastikul on Lodijärve kool Lääne-Harju vallas. Tegu on munitsipaalkooliga, mis asutatakse Laulasmaa koolist eraldatava Klooga koolimaja baasil ja selle teeninduspiirkond on Lääne-Harju vald.

Klooga alevikus asuv kool tuleb üheksaklassiline ja praegu otsib Lääne-Harju vallavalitsus sellele direktorit.

Neile koolidele võib sügiseks veel kaks uut õppeasutust lisanduda.

"Kahe munitsipaalkooli loamenetlus praegu veel käib ja seetõttu täpsemat infot välja anda ei saa," ütles Koik.