Lääneranna autoringi noored ehitasid elektrisõiduki

Lääneranna autoringi juhendaja Siljar Pikkmets ütles, et noorte ehitatud elektrisõiduk põhineb Riho Kanguri ja Lauri Pettai poolt arendatud masinal, mille järgi on ehitatud elektrisõidukeid veel mõnes Eesti koolis.

Töö algas Lihulas juba 2019. aastal ja võttis nii kaua aega koroonapandeemia ja tarneraskuste tõttu.

"Minu jaoks oli kõige huvitavam selle auto ise planeerimine. Meie jaoks kavand oli ainult raami ja kere jaoks ja ülejäänu tuli ise välja nuputada," rääkis Lääneranna autoringi liige Indrek Kivisalu.

Masina ehitamises lõi kaasa kümme Lääneranna koolide õpilast.

"Meie testid näitavad, et kiiruseks saime selline 35-40 kilomeetrit tunnis. Läbisõidu kilomeetreid me ei ole veel mõõta saanud, aga ajaliselt sihuke kaks tundi saab temaga julgelt sõita. Aga see oli muidugi testipäev, kui me kõik, kes on autoringis osalenud kutsusime kokku, kui see auto sõitma sai, sest paljud on ju läinud juba teistesse koolidesse õppima selle aja peale," rääkis Lääneranna autoringi juhendaja Siljar Pikkmets.

Autoringi liige Madis Ääremann oli varem kätt proovinud võrri ja sisepõlemismootoriga autode ja traktorite peal, aga elektrijõul liikuva masinaga puutus ta esmakordselt kokku selles huviringis. Seetõttu oligi sõiduki ehitamisel tema jaoks kõige põnevam töö elektrimootoriga.

"Ma arvan, et kõige rohkem aega kuluski arendamise peale, sest see on siiski isetehtud auto ja pidi arutama ja vaatama, kus miski osa kõige paremini sobib, aga meil olid siin väga asjalikud poisid ja õpetaja ka muidugi, saime töö ilusti tehtud," ütles Ääremann.