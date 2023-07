Analüütik: majanduse aeglustumine pole tööturule jõudnud

Kuigi majandusolukord on habras ja tarbimine väheneb, näevad ettevõtted vaeva, et endale töötajaid leida. Kõige rohkem on pakkumisi teenindussektoris, kus jäävad palgad valdavalt 700 ja 1200 euro vahele.

Jaekaubandusettevõtte Rimi kollektiivis on praegu vaba üle 100 töökoha kogu Eestis. Kõige enam on vaja just klienditeenindajaid, kuid töötajate leidmiseks ei piisa ainult kuulutuse postitamisest.

"Tööotsijad niivõrd ei oota või otsi klassikalistest tööportaalidest, vaid on just aktiivsemalt sotsiaalmeedias või siis otsekontaktide puhul, et oodatakse rohkem ühenduse võtmist tööandjate poolt. Ei ole harvad juhtumid, kus inimene vestlusel ütleb, et ta uuendas oma CV-d ja ootas, kes temaga ühendust võtab," selgitas Rimi personalijuht Jaanika Raudam.

Elektroonikatoodete kauplusteketi Euronics personalijuht Ave Kruusalu ütles, et aasta alguses ei olnud neil ühtegi vaba töökohta. Praegu on aga 13. Viimaste konkursside pealt on näha, et noored ei kipu enam klienditeenindajaks, vaid eelistavad kontoritööd.

"Näiteks sotsiaalmeedia spetsialisti positsioonile kandideeris üle 130 kandidaadi. See näitab, et võib-olla inimesed arvavad, et sotsiaalmeedia on selline, et igaüks oskab seda teha ja tegelikult hästi paljud noored seal iga päev ka toimetavad," rääkis ta.

Üldiselt on Eesti majandus languses ning mitmed tööstusettevõtted on pidanud töötajaid koondama. Siiski püsib töötus madalal tasemel.

"Tegelikult tööturul on läinud väga hästi – Eestis tööl käivate inimeste arv viimaste numbrite kohaselt on ikkagi absoluutne rekord, mis meil kunagi on olnud," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

"Tööhõivemäär on peaaegu 70 protsenti. Selles keskkonnas on hästi keeruline inimesi leida. Võib öelda, et kõik, kes tööd teha tahavad, on täna endale mingi töökoha leidnud ja selline majanduse aeglustumine ei ole veel tegelikult tööturul tunda andma hakanud," rääkis Nestor.

Tema sõnul on praegu hea aeg tööotsijal – koos hindadega on kiiresti kasvanud ka palgad ja töötaja saab rohkem küsida.

"Jah, kuigi see üldine palgatase kindlasti pole kõrge, siis täna, ma arvan, on seal aegade parim võimalus töötaja jaoks head palganumbrit läbi rääkida," sõnas Nestor.