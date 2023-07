Peipsi rääbist tänavu napib

Rääbisepüügi hooaeg on alanud, kuid paraku peavad kalasõbrad seda Peipsi kullaks nimetatud lõhelist otsima tänavu tikutulega. Kuna kala on Peipsis vähe, küsitakse rääbise eest ka krõbedat hinda.

Rääbis on ikka olnud Peipsiveere kalurite üks suuremaid hitte. Peipsi Kalapunkti pidaja Aleksei Orlovi telefon on huviliste kõnedest küll punane, aga ostjaid kohale ei tule.

"Viis päeva juba toimub hooaeg, aga vaadake ise –olukord näitab. Vanasti oli kõik täis autosid ja rahvast, aga praegu on pilt selline, et tühi, tühi tühi," rääkis Orlov.

"Hind ja kvoodid. /.../ Üks mees täna käis, ostis kaks kilo rääbist ja kolm ahvenat, maksis 58 eurot. See ei ole normaalne," põhjendas Orlov.

Rääbise püügikvoot on Peipsil tänavu kümme tonni, mis on viimase kümne aasta madalaim. Näiteks aastal 2019 oli kvoot üle 300 tonni, eelmisel aastal aga 45 tonni.

"Keskkonnatingimused on läinud rääbise jaoks kehvemaks, liiga soe on. Kuumad suved ei meeldi talle. /.../ Peipsis on mingis mõttes rääbis nagu saunas, ta peab seal ära higistama ja ära kannatama. Peipsi ei olegi kõige parem ja sobivam järv talle elamiseks. Et ta seal täna olemas on, on isegi mingis mõttes ime," tõdes keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku juht Aimar Rakko.

Peipsiääre kalurid põhjendavad kõrget hinda ja väikest saaki lisaks madalale kvoodile ka muutunud kvoodisüsteemiga. Sügisel muutis riigikogu kalapüügiseadust, minnes üle individuaalkvootidele.

"Kui individuaalseid kvoote ei olnud, siis oli esimene kala alati kallis, aga kui kõik hakkasid püüdma, oli kala rohkem ja hind langes vastavalt sellele. Nüüd on igal kaluril oma kvoot. Üks kalamees püüab oma 20 kilogrammi ära ja ta ei

langeta hinda, sest tahab oma kulud tagasi saada," selgitas Peipsi Kalurite Liidu juht Vitali Ossipenko.

Paljud kalurid hoiavad oma niigi vähest saaki praegu rääbisefestivaliks, mis toimub ülejärgmisel nädalavahetusel.

"Mina arvan, et sel aastal (hind) alla 20 ei kuku. Ma arvan, et ka rääbisefestivalil tuleb värske rääbise hind 20 euro juures. Ütleme kõrgeim hind viie aasta jooksul ja ka kala kogus on väikseim," rääkis Rääbisefestivali korraldaja Tauno Laasik.

Rakko hinnangul ei ole välistatud, et järgmistel aastatel ei saagi rääbist püüda.

Kas võib juhtuda et järgmisel ja üle-järgmisel aastal ei saagi rääbist püüda?

"Ma kardan, et võib juhtuda küll. Kui see kvoot on täna kümme tonni, siis seda on väga keeruline üldse kätte saada. Ma kardan, et see kümme tonni saab üsna ruttu otsa. Aga on ka latikas olemas Peipsi kaluritel, väga hea maitsev kala," rääkis Rakko.