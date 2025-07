Kalahuvilised kogunesid Kasepääle rääbisefestivalile

Kuigi mitmete kalameeste sõnul on sellel aastal rääbisesaak kesine olnud, tuli festivalile kohale ligi 40 müüjat, ja head kala, mida osta, oli omajagu.

Pereettevõttega tegeleva Anatoli sõnul tuleb rääbisesaagi nimel teha tööd ja hoida lootust.

"Tänavu esialgu hakkasime püüdma väga kenasti, aga nüüd on kas laiali jooksnud, ilmad ka ei soosi ja saagid on praegu päris kehvad. Aga rääbis on ikka olemas, kusagil ta liigub. On vaja ainult tööd teha ja siis lootus kaob viimasena," ütles Anatoli.

Nii tuleb sellel aastal arvestada ka krõbedama rääbise hinnaga.

"Rääbis on läinud palju kallimaks, kuna kvoodid on väiksemaks jäänud võrreldes seitsme aasta taguse ajaga, kui me festivali alustasime. Siis järves oli rääbist palju, hind oli madal. Nüüd on ta tõeline kuldkala ka hinna poolest, aga ta on seda väärt. Suitsurääbis siin on väga hea hinnaga, 25 eurot, aga turul on ta 32–35 euro juures kilo," lausus rääbisefestivali korraldaja Triinu Akkermann.

Väärtuslikuks külastajad kala tõesti pidasid, sest hoolimata laiast kaubavalikust ja kõrgest hinnast oli rääbis peamine müügiartikkel.

"Minul on see lapsepõlvest saadik koduküla kala, nii ei saa üle ega ümber, väga hea," ütles rääbisefestivali külastaja Eve.

"Kõige rohkem võtavad ikkagi rääbist, tahavad puhastatud, roogitud rääbist," lausus müüja Julia.

Kes soovis aga inspiratsiooni rääbise valmistamiseks, sai seda festivalil otse tippkokkadelt.

"Minu jaoks on kõige parem kala praadida rääbis, terve kala, koos luude, koos sisuga. See kala on hästi rasvane, kõige parem maitse tuleb sütel grillides, koos küüslaugu ja tomatiga, väga hea maitsega tuleb," lausus Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille.

Kui muidu paneb festival rääbisehooajale punkti, siis sellel aastal saab seda Peipsil veel 21. augustini püüda.