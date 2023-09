Ministeerium: oodata on kalapüügikvootide vähenemist

"Kalavarud on praegu meie regioonis kahanemas. See aga ei tähenda kalapüügi lõppemist, vaid püügikoguse kõikumist sõltuvalt kalavarudest. Praegust kalavarude seisundit arvestades peame olema valmis võimaluseks, et räime püügikvooti kärbitakse Läänemere avaosas umbes 40–50 protsenti ja Liivi lahes umbes 20 protsenti," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalavarude osakonna nõunik Kaire Märtin.

Euroopa Komisjon avalikustas esmaspäeval oma ettepaneku 2024. aasta kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel, milles olid numbrilised näitajad siiski ainult üksikute püügipiirkondade jaoks. Nii soovitab komisjon vähendada 2024. aastal räimepüüki Liivi lahes käesoleva aastaga võrreldes 20 protsendi võrra, lõhepüüki Läänemere avaosas 15 protsenti ja Soome lahes seitse protsenti.

Soomes palju tähelepanu pälvinud Botnia lahe räimepüügi suhtes esitas komisjon soovituse lõpetada sihtpüük ja kehtestada lubatud kogupüük, mis piirdub vältimatu kaaspüügiga. ERR-iga vestelnud ekspertide sõnul tähendab see sisulisest siiski räimepüügi lõppu Botnia lahes.

Komisjon teatas oma ettepanekuid avaldades, et tugineb teaduslikule hinnangule, mille kohaselt on mitme kalavaru seisund Läänemeres halb. "Teadlaste hinnangul on Läänemere keskosa räimevaru suurus olnud alates 1990. aastate algusest miinimumtaseme lähedal või sellest väiksem. Botnia lahe räimevaru on vähenenud alla kestlikku taset, sest nooremaid kalu on vähem ja vanemad kalad on väiksemad. Seepärast teeb komisjon ettepaneku lõpetada mõlema kalavaru sihtpüük ning säilitada tursa, Läänemere lääneosa räime ja lõhe sihtpüügi keeld enamikus Läänemere avaosas," öeldakse esmaspäeval avaldatud teates.

Läänemere kalapüügipiirkonnad, mille alusel Euroopa Liidu riikide vahel püügikvoote jagatakse. Autor/allikas: Riigi Teataja

Euroopa Komisjoni Eesti-esinduse juht Vivian Loonela rõhutas ERR-ile, et komisjoni ettepanek põhineb lisaks teadlaste soovitustele ka liikmesriikide enda suunistel. "Meil on Euroopa Liidu riikide poolt kokku lepitud mitmeaastane plaan Läänemere kalavarude hoidmiseks ja selle plaaniga on ministrid lausa pannud komisjonile kohustuse, et kui on liiga suur oht selleks, et kalavarud hakkavad vähenema alla kriitilise piiri, tuleb komisjonil teha ettepanek, mis piirab kalapüüki seal piirkonnas."

Läänemere püügikvoodid kehtestavad selle valdkonna ministrid kalandusnõukogu otsusega, tavaliselt jõutakse kvootide jaotuses kokkuleppele oktoobris toimuvas nõukogus. Enne nõukogu toimumist peab komisjon esitama oma ettepanekud kõigi piirkondade püügikvootide kehtestamiseks, mida on oodata lähinädalatel.