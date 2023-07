Soome konservaatorid töötavad Tallinnast leitud koge kallal

Soome konservaator Heikki Häyhä on teinud oma tööd paarkümmend aastat ja tema osales ka eelmise, Tallinnast Kadriorust leitud koge konserveerimisel, mis praegu asub Paksus Margareetas. Praegu käib liiva puhastamine konstruktsiooni vahelt.

Koge on ehitatud tammeplankudest, mis on kinnitatud raudnaelte ja männitappidega. Raud on roostetanud, mänd kokku tõmmanud. Koge kere tuleb lõpuks seestpoolt kinnitada roostevaba metallskeleti külge, et laevakere koos püsiks.

Kogel puudub tüür, kuid säilinud on selle kinnituspuu koos sepistatud kinnisraudadega, kuhu tüür kinnitus tappidega.

"Need rauad on alles ja neid on veidi puhastatud. Need on korba all. See on liiva ja rooste segu. See on päris kõva ja seda on raske puhastada," rääkis Häyhä.

"Järgmine suur tööetapp pärast puhastamist on selle töötlemine, et hävitada igasugune bioloogiline tegevus siin peal," ütles Meremuuseumi teadur Priit Lätti.

Viimati oli koge näha kevadel, enne kui selle ümber ehitati konserveerimishall. Varju alla jääb laev kindlasti veel mõneks aastaks.

Ajaloolased hõõruvad käsi – kogest võivad nad kirjutada teadustöid vabalt kuni pensionieani.