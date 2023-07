Meedia: alastifotode eest maksis kuninganna surma kajastanud BBC teleankur

Suurbritannia meedia kirjutab, et alastipiltide ostmise skandaali keskmes on legendaarne BBC saatejuht Huw Edwards. Teleankru abikaasa ütles, et Edwardsil on vaimsed probleemid ja ta on praegu haiglas ravil.

Eelmise nädala laupäeval kirjutas ajaleht The Sun, et BBC saatejuht maksis teismelisele seksuaalsete fotode eest 35 000 naela. Väidetavalt hakkas saatejuht fotosid ostma siis, kui teismeline oli 17-aastane. Kolmapäeval kirjutas Briti meedia, et alastipilte ostis Huw Edwards.

Edwardsi abikaasa Vicky Flind tegi avalduse, milles selgus, et tema abikaasa on vaimse tervise probleemide tõttu haiglas. Tema avaldus tuli vaid 12 minutit pärast seda, kui politsei teatas, et pole informatsiooni, mis viitaks kuriteo toimepanemisele, vahendas The Telegraph.

Flindi sõnul öeldi Edwardsile esimest korda eelmisel neljapäeval, et tema vastu on esitatud süüdistused. Teismelise perekond tegi kaebuse 19. mail. Hiljuti selgus, et Edwards oli saatnud ka kolmele BBC töötajale ebaviisakaid sõnumeid.

Edwards on 61-aastane, ta on Suurbritannias tuntud saatejuht. BBC-s on ta töötanud umbes 40 aastat ning andis eelmisel aastal teada kuninganna Elizabeth II surmast. Ta kajastas ka monarhi matuseid ja kuningas Charles III kroonimist.

Edwardsi aastapalk on umbes 500 000 eurot.