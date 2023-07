Kerry: kliimamuutus nõuab uut laadi koostööd Hiina ja USA vahel

Kliima soojenemine on oht tervele inimkonnale ja nõuab uut laadi koostööd Hiina ja Ühendriikide vahel, ütles USA kliimasaadik John Kerry teisipäeval kohtumisel Hiina kommunistliku partei ametnikega.

Kerry on ärgitanud Pekingit ja Washingtoni võtma kiirelt meetmeid kliimakriisi ohjeldamiseks, samal ajal kui maailma kaks suurimat majandust üritavad taaselustada seiskunud diplomaatia heitkoguste vähendamiseks.

Kohtumisel Hiina tippdiplomaadi Wang Kiga Pekingi Suures Rahvapalees rõhutas Kerry, et kliimakriis vajab "üleilmset juhtimist".

Tema Hiina-visiit langeb ajale, mil põhjapoolkera kimbutab rekordeid purustanud suvine kuumalaine, mille intensiivsuses on teadlaste sõnul süüdi kliimamuutus. Hiina loodeosas tõusis temperatuurinäit nädalavahetusel suisa 52,2 kraadini.

"Kliima, nagu te teate, on üleilmne, mitte kahepoolne probleem. See on oht tervele inimkonnale," ütles Kerry Wangile.

Wang väitis omalt poolt, et vaja on "tervislikku, stabiilset ja jätkusuutlikku Hiina-USA suhet".

Kliimakõnelused maailma kahe suurima majanduse vahel katkesid läinud aastal, kui USA esindajatekoja toonane spiiker Nancy Pelosi väisas isevalitsevat Taiwani, mida Peking peab enda territooriumiks.