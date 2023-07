Ralli on suurendanud kodu- ja talumajutuse pakkujate hulka

Sel nädalavahetusel Tartus ja Lõuna-Eestis toimuv Rally Estonia toob piirkonda 40 000 rallifänni ehk rohkem pealtvaatajaid kui kunagi varem. Kui varasematel aastatel on majutuskohta samal nädalal leida olnud keeruline, siis tänavu on juurde tulnud palju kodu- ja talumajutuse pakkujaid.

Baltimaade suurim rallivõistlus saab avastardi selle nädala neljapäeval, mistõttu on Tartu südalinnas valmimas poodium ning Eesti Rahva Muuseumi juures seab end sisse ralli hoolduspark ja võistluskeskus.

Korraldajad loodavad võrreldes varasemaga 20-protsendilist tõusu pealtvaatajate arvus.

"Väga paljud asjad on paremini, meil ei ole ühtegi piirangut enam. Ma julgeks öelda, et kes ei ole sel nädalavahetusel Tartus ja Lõuna-Eestis, see jääb väga paljust ilma," ütles Rally Estonia rallidirektor Urmo Aava.

Maailmameistrivõistluste etapile oodatakse 40 000 pealtvaatajat nii Eestist kui ka välismaalt. Kuna ametlikke majutuskohti on aga Lõuna-Eestis palju vähem, majutuvad rallisõbrad alates korteritest ja suvilatest kuni küünide, saunade ja telklateni. Näiteks kohe ralliraja ääres elav Malle Aigro on oma talus telkijaid võõrustanud viimased kolm rallisuve.

"Kui tullakse küsima, siis ma ei ole kedagi ära ajanud. Inimesed on tulnud ja on rahul olnud," ütles Lullu talu perenaine.

Tänavu pole veel rallifännid Malle hoovi vastu huvi tundnud.

Korraldajate sõnul on sel korral majutusega palju parem seis, kui eelmise WRC etapi ajal.

"Just inimesed on tulnud kodumajutusega appi ja majutuskohti on ka juurde tulnud. Kui ettevõtjad näevad, et kui nõudlus suvisel perioodil on, siis investeeritakse ja see on aidanud edasi," ütles Aava.

"Suur hulk tubadest on Rally Estonia peakangelaste või taustajõudude käes, kes on broneeringud juba ammu teinud. Aga eks siit jätkub ka pealtvaatajatele. /.../ Neil, kes on pikalt broneeringud ette teinud, on võib-olla 1,5-1,7 korda hind kallim. Eks need viimased toad võivad olla pisut enam kallimad," rääkis Tartu hotellipidaja Verni Loodmaa.

Rallifännide majutumine on ka hajunud Tartust kaugemale.

"Kui WRC tuli Eestisse, siis vaadati hästi Tartu ja Otepää keskselt. Nüüd inimesed saavad aru, et võivad ka vaadata Jõgevamaad, Tartumaad, Põlvamaad, Valgamaad ja Viljandimaad. Tegelikult kuus maakonda ja vahemaad ei ole ju pikad," ütles Aava.

Rallit sõidetakse neljapäevast pühapäevani Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre, Mustvee ning Kastre valla teedel.