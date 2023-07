Põhja-Tallinnas ja Lihulas märgati ilvest

Päästeameti teatel kutsuti päästjad reede hommikul Põhja-Tallinnasse, kus märgati tänaval liikumas ilvest. Teisipäeval märgati ilvest Lihula külje all, kus loom õnnestus ka fotole ja videole jäädvustada.

Põhja-Tallinnas märgatud loom oli istunud Kopli 16 ja Kopli 18 majade vahel ning jooksis ära.

Kohale kutsuti ka jäägriabi. Jäägrite sõnul võib tegu olla noore ilvesega, kes on linna eksinud, ehmununa on ta hetkel peitu läinud, kuid võib pimeda saabudes liikuma hakata.

Päästeamet palub Põhja-Tallinna elanikke olla tähelepanelikud ja looma märgates talle mitte ligineda ning anda koheselt loomast teada helistades 112.

Mõned päevad varem teisipäeval märgati Pärnumaal Lihula Olerexi lähistel samuti ilvest, kus ELF-i teabejuht Kertu Hool nii pildistas kui ka filmis looma.

Hool ütles ERR-ile, et loom liikus rahulikult ringi ning et nii pelgliku looma pildistamine ja filmimine oli kindlasti erakordne hetk.

Keskkonnaagentuuri andmetel oli 2022. aasta sügisel ilveste üldarvukus Eestis tõenäoliselt vahemikus 550-600 isendit. Poegadega emailveste arvuks saadi möödunud aastal 86.

"Poegadega emailveste arv väljendab teist aastat järjest selget kasvu, olles eelmisel aastal jõudnud tasemele, kus me saame asurkonna looduskaitselist seisundit peale 10 aastast pausi taas soodsaks pidada. Juhul, kui sama kasvukiirus on jätkunud ka tänavu, on pesakondade arv nüüdseks jõudnud 100 juurde," kirjutati keskkonnaagentuuri dokumendis "Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023".

Kuna ilvese arvukus oli möödunud aastal veel madalam suurkiskjate tegevuskavas toodud soodsast lävendist jahipidamise võimalikuks taasalustamiseks (100 pesakonda), soovitas keskkonnaagentuur keskkonnaametil tänavuseks jahihooajaks küttimiskvooti mitte välja anda.

Kui aga järgneva aasta jooksul kogutavad seireandmed kinnitavad pesakondade arvu jõudmist 100-ni, on keskkonnaagentuuri hinnangul järgmisel aastal võimalik kaaluda ilvese küttimise taasalustamise võimalusi.