Riik nimetab ümber viis Narva tänavat

Narva linnavolikogu tegevusetuse tõttu otsustas riik ise muuta Narvas viie tänava nimed, mida ei peeta Eestile sobilikuks, sest need on seotud nõukogude korraga, sõnas regionaalminister Madis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"29. märtsil anti Narvale teada, et teatud tänavanimed pole Eestisse sobilikud. Anti ka paarikuuline tähtaeg vastamiseks, kuid seda tähtaega pole Narva linnavolikogu kasutanud. Kuna see asi on regionaalministri haldusalas, siis täna või hiljemalt homme läheb vastav korraldus avalikustamisele, millega seoses riik muudab ära Narvas viis tänavanime," rääkis Kallas.

"Need kulud tulevad riigi kanda. Kulud on 8000-9000 eurot," ütles minister.

"15 päeva on eri osapooltel seotud ja mitteseotud isikutel võimalik arvamust avaldada. Paistab, kas tuleb täiendusi ja ettepanekuid, aga selline on tänane otsus ja edasi me läheme," lisas ta.

Jaanuaris muutis Narva ära punarevolutsionääride Albert-August Tiimanni ja Ancis Daumani tänava nimed, ent takerdunud on veel seitsme nõukogude korraga seotud nime muutmisest.

Narva linnavalitsuses on olnud eelnõu nimetada ümber ka Aleksei Juhhanovi tänav Väike-Rakvere tänavaks, Arsenti Bastrakovi tänav Masina tänavaks, Igor Grafovi tänav Madise tänavaks, Mihhail Gorbatši tänav Seedri tänavaks, 26. juuli tänav Juuli tänavaks, Partisani tänav Loome tänavaks ja 1. mai tänav Jaama tänavaks. Volikogu pole seni tänavate osas otsust vastu võtnud.