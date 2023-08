Narva linnapea Katri Raik: septembri keskel on tänavasildid vahetatud

"Avalikult vahetame sildid välja, kogemus on olemas Tiimani ja Daumani siltidega. See ei ole suur kulu, 5000 ja 7000 euro vahel," ütles Raik.

"Septembri keskpaigaks on see töö tehtud. Kokkuleppel siseministeeriumiga teeb selle linnavalitsus, kulud kannab siseministeerium," lisas ta.

Uute nimedega harjumine võtab konservatiivses linnas nagu Narva Raiki sõnul aega. "Aga küll see ka tuleb," ütles Raik.

Narva linnavolikogu liikmed hääletasid eelmisel nädalal nõukogude propagandast kantud tänavanimede muutmise vastu. Pärast seda andis regionaalminister Madis Kallas linnavalitsusele korralduse nimed ära muuta.

"10 inimest 31 volikogu saadikust ütles, et tänavanimed peavad säilima, aga rohkem kui pooled ei tulnud kohale," tõdes Raik. "Tänavanimedest on Narva inimestel vaade, et tehke ära. Rohkem on ta praegu ülejäänud Eesti teema kui Narva teema."

Raik mainis samas, et valitsust juhtiva Reformierakonna plaan Venemaa kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmiseks tähendaks, et Narvas kaotaks hääleõiguse iga kolmas inimene, Sillamäel oleks see osakaal veel suurem ja Kohtla-Järvel 20 protsendi juures ning see on tänavanimedest palju olulisem - nagu ka soojahinna kahekordistumine piirilinnas.