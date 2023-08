Narva soovib jätta neljale tänavale punaarmeelaste nimed

Regionaalminister Madis Kallas on ette valmistanud määruse, et muuta Narvas viis tänavanime. Piirilinna volikogu ei vaidlustanud 1944. aastal toimunud Narva lahingut tähistava 26. Juuli tänava nime muutmist ja sellest saab Juuli tänav.

Küll polnud Narva volikogu nõus punaarmeelastest Nõukogude Liidu kangelaste Aleksei Juhhanovi (uueks nimeks pakuti Väike-Rakvere), Arseni Bastrakovi (Masina), Igor Grafovi (Madise) ja Mihhail Gorbatši (Seedri) nimeliste tänavate muutmisega. Üheks põhiargumendiks oli see, et need mehed ei võidelnud Eesti Vabariigi vastu.

Punaarmeelaste nimede säilitamise poolt hääletas 10, vastu oli 5 ja erapooletud 2 saadikut. 5 kohalolnud saadikut ei hääletanud. 9 volikogu liiget ei osalenud neljapäeval ajaloolisel, esimesel renoveeritud raekojas toimunud istungil.

Lisaks ei pidanud volikogu vajalikuks heaks kiita Narva linnavalitsuse ettepanekut, kus lisaks eeltoodud viiele tänavanimele soovitati ümber nimetada 1. Mai (Jaama) ja Partisani (Loome) tänav.

Narvas uude koalitsiooni kuulub 31 saadikust 18. Uue võimuliidu liikmetele anti tänavanimede hääletusel vabad käed.

Narva volikogu tänane otsus pole regionaalministri jaoks siduv ja riik võib tänavanimed siiski ära muuta.

Kaks tänavanime on Narvas volikogu otsusega sel aastal muudetud: punarevolutsionääride Albert-August Tiimanni ja Ancis Daumani tänavad said nimeks Soldina ja Kivilinna.

Lisaks esitati neljapäevasel istungil kaks umbusaldusavaldust: volikogu esimehele Tatjana Stolfatile ja aseesimehele Vadim Orlovile. Need peaks arutuse alla tulema volikogu 15. septembri istungil.