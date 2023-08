Rahvusraamatukogu uueks juhiks sai Martin Öövel

Rahvusraamatukogu nõukogu valis asutuse uueks peadirektoriks Martin Ööveli, kes on varem töötanud nii Tabasalu ühisgümnaasiumi kui ka Keila kooli direktorina.

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimees Vilja Toomast ütles, et Ööveli kasuks rääkis tema tugev nägemus rahvusraamatukogust ja soov teha rekonstrueeritud rahvusraamatukogu hoonest Tõnismäel inimeste kohtumispaik ja kogukonnakeskus.

Öövel alustab tööd peadirektorina 17. septembril. Ta on saanud magistrikraadi IT-õiguse erialal Stockholmi Ülikoolist ja bakalaureusekraadi õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolist. Samuti on ta läbinud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi. Öövel on töötanud Tabasalu ühisgümnaasiumi ja Keila kooli direktorina.

Rahvusraamatukogu hoonet renoveeritakse alates eelmise aasta algusest ning plaani järgi peaks see valmima 2026. aastal. Praegu tegutseb rahvusraamatukogu Solarise keskuses ja Narva mnt 11 hoones.

Rahvusraamatukogu senine peadirektor on Janne Andresoo. Direktori ametikohale kandideeris 24 inimest.