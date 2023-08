Streikivad Hollywoodi stsenaristid kohtusid stuudiote esindajatega

Hollywoodi stsenaristide streik on varsti kestnud sada päeva. Stsenaristide Gildi liikmed kohtusid suuremate stuudiote esindajatega, et leida võimalus läbirääkimiste jätkamiseks.

Gildi 11 500 liiget alustasid mai alguses streiki, kuna kõnelused palgatõusu, voogedastusplatvormide tasude ja tehisintellekti kasutamise piiramise asjus jõudsid ummikusse.

Los Angelese linnapea Karen Bass tervitas suhtluse taastamist, kuna stsenaristide ja näitlejate streigid mõjuvad majandusele halvasti. Ta pakkus, et on valms ise vahendajaks hakkama ja kõigi osapooltega suhtlema, et aidata kaasa streigi lõpetamisele.

Praegu pole teada, missugused olid stsenaristide gildi ja stuudiote esindajate kohtumise tulemused, aga ilmselt mingit läbimurret ei saavutatud ja streik jätkub.