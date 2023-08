Ilmateenistus andis Lääne- ja Lõuna-Eestile kõrgeima taseme tormihoiatuse

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse prognoosi järgi on esmaspäeva õhtul Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis oodata tugevat tormi. Päästeamet palub elanikel tormiks valmistuda.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus on Eesti lääne- ja lõunaosale edastanud 3. taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm on eriti ohtlik.

Kõrgeima taseme hoiatus on antud Hiiumaale ja Saaremaale, Pärnumaale, Läänemaale, Raplamaale, Viljandimaale, Valgamaale ja Võrumaale.

"On oht elule ja tervisele ning tuleb olla tähelepanelik ja valmistuda ka tormist tingitud ebameeldivusteks," ütles päästeameti vastutav Janar Kärner.

Ilmaprognoosi järgi on oodata äikesevihma valinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 meetrit sekundis ja rahe. Sajuhulk võib kohati olla 30 kuni 50 mm ning on trombide ja keeristormide tekke oht. Öö jooksul levib sajuala pikkamööda põhja poole, mitmel pool on äikest ja püsib tugevate sajuhoogude ja tuulepuhangute oht.

Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab päästeamet elanikel valmistuda.

Enne äikesetormi:

Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.

Pargi sõiduk lagedale või garaaži.

Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki.

Lae täis mobiiltelefon ja hangi võimalusel akupank ning hoia ka see laetuna.

Tangi auto kütusepaak täis.

Eemalda kodumasinad vooluvõrgust ning antennikaabel televiisorist.

Eemaldu veekogudest.



Äikesetormi ajal:

Püsi siseruumides.

Ära ava veekraani. Vesi on hea elektrijuht.

Ära varju üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale.

Välgutabamuse võimalus on seal suurem.

Väldi autosõitu. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

Võimalusel väldi ahju kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata ja suitsu tuppa puhuda. Samuti toimivad laetud osakesed suitsus piksevardana.

Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.



Juhul kui elekter peaks katkema, siis: