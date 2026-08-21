Tugev vihm ja tuul võivad nädalavahetusel põhjustada elektrikatkestusi

Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi on nädalavahetusel ja uue nädala alguses oodata tugevat vihma, äikest ja tuulepuhanguid kuni 20 meetrti sekundis. Keerulisemad ilmaolud võivad kaasa tuua puude ja okste murdumist ning põhjustada elektrikatkestusi, hoiatas Elektrilevi.

Laupäeva pärastlõunal ja õhtul levib üle Eesti tugev vihmasadu, kohati on äikest ning mitmel pool tugevneb tuul puhanguti 15–20 meetri sekundis. 24 tunni jooksul koguneb 50 kuni 70, kohati kuni 90 millimeetrit sademeid. Lisaks sajule esineb mitmel pool äikest, mis varahommikul lakkab.

Pühapäeval püsib mitmel pool tugeva vihma ja äikese oht ning uue nädala alguses jätkub sajune ilm. Pühapäeva öösel puhub Lõuna-Eestis edelatuul, Põhja-Eestis põhja -ja kirdetuul, Lääne-Eestis loodetuul puhanguti kuni 22, rannikualadel 28, Liivi lahe ümbruses kuni 30 meetrit sekundis.

Tugev sadu ja tuulepuhangud võivad murda puid ja oksi ning põhjustada piirkonniti elektrikatkestusi.

"Elektrilevi jälgib nädalavahetuse ilmaolusid tähelepanelikult ning meie juhtimiskeskus ja vabatahtlik kriisireserv on valmis võimalikele riketele suurendatud jõududega reageerima. Soovitame inimestel ilma halvenedes püsida siseruumides, laadida aegsasti telefonid ja akupangad ning varuda koju vajalik joogivesi ja toit," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Täpsemad abistavad juhised leiab Olevalmis.ee elektrikatkestuse juhendist.

Transpordiamet hoiatas, et tugev vihmasadu võib põhjustada üleujutusi ning halvendada teeolusid.

Tugeva saju, äikese ja tuule ajal püsi võimalusel siseruumides ja hoia toas ka lemmikloomad. Väldi ebavajalikke autosõite. Kui sõit on vältimatu, vali ilmaoludele sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude, okste ja muude takistustega. Hoia eemale maha langenud elektriliinidest ja teavita neist Elektrilevi rikketelefonil 1343. Äikese ajal hoidu lagedatest aladest ning veekogude ja üksikute kõrgete puude lähedusest. Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

Elektrilevi palub kõigist elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.