X!

Tormiilm tõi kaasa elektrikatkestusi üle Eesti

uudised
{{1783788480000 | amCalendar}}
Tormipilved
Tormipilved Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Allar Maripuu
uudised

Laupäeval jõudis Eestisse torm, mille tagajärjel oli Elektrilevi kaardi järgi mõjutatud üle 8000 majapidamise.

Peamiselt oli mõjutatud Kirde- ja Kagu-Eesti, ent tormi liikumist ennustati üle Eesti.

Tipphetkel oli 19:30 paiku elektrikatkestustest mõjutatud üle 8000 majapidamise, hetkel on number veidi väiksemaks muutunud.

Elektrilevi teatas laupäeva õhtul, et enim elektrikatkestusi on Ida-, Kirde- ja Kagu-Eestis ning seal on väljas rikkeid lahendamas 20 brigaadi, sealt on aga äikesetormid juba üle liikunud.

Lisaks on nädalavahetuseks tööl lisabrigaadid ning suurendatud jõududega on ka juhtimiskeskus.

"Kui läänerannikul on jätkuvalt olukord ilus, on, on Ida-Eestis päris palju katkestusi.
Oleme nende likvideerimisega siin õhtu otsa tegelenud, saan öelda, et kindlasti öö tuleb ka meil väga töine ja midagi jääb ka hommikuks veel likvideerida," sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm laupäeva õhtul.

Kuidas torm täpselt edasi liigub ja kui palju Lääne-Eestis katkestusi tulla võib Härm veel öelda ei osanud.

"Tundub, et natukene tormijõud ikkagi raugeb ja see katkestustsenter jääb kuhugi Ida-Eestisse. Virumaa on see, mis on kõige rohkem pihta saanud."

Keskkonnaagentuur andis teise taseme äikesehoiatuse suurele osale Eestist. Hetkel kehtib hoiatus laupäeva südaööni.

Hetkel on suure huvi tõttu maas ka keskkonnaagentuuri veebileht.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:24

Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

10:11

Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

10:03

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Liisa Hirsch

09:57

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

09:35

Suri USA senaator Lindsey Graham

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

09:12

Ukraina ründas Sõzrani naftatöötlemistehast Uuendatud

09:05

Simon Mason: kirjanikuna olin ma väga varakult teadlik, et kriitikat on keeruline saada

09:04

Ühepaadil krooniti Eesti meistriks Uku Siim Timmusk Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

11.07

Tehas Venemaal toodab omavoliliselt piraat-BMW autosid

11.07

Salacgrivas Riia-Tallinna maanteel toimunud avariis hukkus neli inimest

11.07

Sõja 1599. päev: Ukraina relvajõud tabasid veel paarikümmet Vene tankerit Uuendatud

11.07

Indrek Sirk: Eestis ei peakski 2+2 maanteid ehitama

11.07

Paaripanija Peep-Ain Saar: mõnele paarile olen otse välja öelnud, et te ei peaks üldse abielluma

11.07

Tormiilm tõi kaasa elektrikatkestusi üle Eesti Uuendatud

11.07

Vene luure kaaperdas Ukraina abisaadetiste jälgimiseks tavainimeste valvekaamerad

11.07

Balti riikide diplomaadid käisid Vene välisministeeriumis protesti avaldamas

11.07

Beach Grindil abistavad uimastitega liialdanud pidutsejaid Ööhaldjad

ilmateade

SPORT

10:24

Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

10:11

Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

09:57

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

loe: kultuur

10:03

Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Liisa Hirsch

09:05

Simon Mason: kirjanikuna olin ma väga varakult teadlik, et kriitikat on keeruline saada

11.07

Eesti-Ukraina sarja tarbeks filmiti Tallinnat üles hoopis Kiievis

11.07

Anu Raud rajab Käärikule kunstiküüni

loe: eeter

11.07

Tallinki peakapten: kõhutunne on kapteni puhul väga tähtis

11.07

Paaripanija Peep-Ain Saar: mõnele paarile olen otse välja öelnud, et te ei peaks üldse abielluma

11.07

ETV toob vaatajateni Tõrva muusikat täis juubelipeo

11.07

Lancelot: peoräpi skenesse me ilmselt tagasi ei lähe

Raadiouudised

11.07

Tallinn korraldab ümber teeremontide hankeprotsessi

11.07

Beach Grindil abistavad uimastitega liialdanud pidutsejaid Ööhaldjad

11.07

Taani saadab Gröönimaale sadakond meditsiinitöötajat

11.07

Päevakaja (11.07.2026 18:00:00)

10.07

Päevakaja (10.07.2026 18:00:00)

10.07

Enefit Industry tarnib Rail Balticu ehituseks 800 000 tonni killustikku

10.07

Kiviselg: Ukraina on oluliselt kasvatanud kauglöökide sihtmärkide arvu

10.07

Anu Raua kodutallu kerkib kunstiküün

10.07

Raadiouudised (10.07.2026 15:00:00)

10.07

Kliimaseaduse eelnõule laekus hulga muudatusettepanekuid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo