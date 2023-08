Endine peaminister: Jaapani ümber käib ülikiire sõjaline ülesehitus

Aso rõhutas julgeolekufoorumil, et kõige olulisem on tagada sõja vältimine Taiwani väinas. Jaapani poliitik ei nimetanud Hiinat agressoriks, kuid rõhutas, et samameelsed riigid peavad näitama tahet Taiwanit kaitsta.

"Jaapani ümber käib ülikiire sõjaline ülesehitus. Jaapan on vastamisi kõige tõsisema ja keerulisema julgeolekukeskkonnaga pärast teise maailmasõja lõppu. Usun, et Jaapan, Taiwan ja USA ning teised riigid peavad ette valmistama väga tugeva heidutuskava," kõneles Aso.

"Oleme loonud uued asutused, et edendada mereväealuste arendust. Oleme astunud samme reservvägede tugevdamiseks ja väljaõppeks. Lisaks suurendasime oluliselt investeeringuid asümmeetrilise kaitsevõimekuse tugevdamiseks. Kõik need pingutused annavad oma panuse meie riigikaitse tõhususse," ütles Taiwani president Tsai Ing-wen.

Aso on pärast 1972. aastat kõrgeima tasemega Jaapani esindaja, kes Taiwanil visiidil käinud.