Hiiumaal asuva Puski kiriku kell naasis pea 50 aasta järel kodukirikusse

Hommikul kella poole kümne paiku käis Emmaste kirikutornis vilgas töö, et seal asuv kirikukell alla tõsta. 1987. aastal Emmastesse toodud kirikukell on algselt pärit sealt 26 kilomeetri kaugusele jäävast Puski kirikust. Kell oli Puskil 1974. aastani, kuid Emmastesse jõudis see alles 1987. aastal.

Mis sellega vahepeal juhtus, on siiani mõistatus.

"Siin jääb huvitav 13 aastat, et kus see oli. Need inimesed, kes selle Emmastesse viisid ütlesid, et see oli kuskil kuuri all. Kus see kuur asub, me ei tea. 13 aastat oli kell rännakutel. Täna on siis tõesti ajalooline päev, pärast peaaegu 50 aastat on kell jõudnud koju," rääkis haridusselts EDU juhatuse liige Agu Kohari.

Kell jääb Puski kirikuhoonesse hoiule, kuni selle saab torni tõsta.

Eeloleval laupäeval peetakse koos kontserdiga suurt Puski päeva ja huvilised saavad kella oma silmaga uudistada.

Puski kirik langes kasutusest välja 1940. aastate keskel. Kirikut on haridusseltsi EDU, kohaliku kogukonna ja koguduse eestvedamisel taastatud alates 2016. aastast ja kirik sellega hävimisest päästetud.

"Majal on katus peal, mis on kõige tähtsam. Aknad on ees, uksed on ees, põrandad on all, nii et saab juba natuke seda kasutama hakata. Valmis see ei ole, aga maja on päästetud," rääkis Kohari.

Puski kella kirikutorni tõstmine on plaanis järgmisel nädalal.