Haapsalus peetakse esmakordselt kodukohvikute päevi

Ridala kiriku torni jalamil asuvas kodukohvikus ootas külalisi menüü, mille roogade nimed olid inspireeritud kirikuelust. Näiteks leidis sealt küpsetised, millel nimeks Pastori Plähmakas ja Vöörmündri Krõbedik.

"Kogudus, see on nagu üks suur pere. Kui me tuleme kokku, siis me katame laua; kui tulevad sõbrad külla, siis ikka katame laua. Igaüks teeb midagi ja toob endaga kaasa ja niimoodi need hõrgutised on kokku saanud," rääkis Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk.

Aljaste Pesa nimelises kodukohvikus pakkusid head ja paremat ühe pere kolm põlvkonda. Külalisi käis arvukalt ja mõned neist tulid ka kaugemalt.

"Tegelikult oli plaanis minna poistega kiirendusvõistlust vaatama, aga kuna oli kodukohvikute päev ka Haapsalus, siis mõtlesime, et tuleme vaatame need kohad kõigepealt üle," lausus Kohilast saabunud Arti.

Haapsalu kodukohvikute päevi peetakse esimest korda. Aljaste pere otsustas kohvikupidamise ära proovida. Ettevalmistused kestsid reede hiliste õhtutundideni.

"Tegemist on palju, aga samas nähes neid toredaid inimesi ja külalisi, kes tänulikult naudivad meie pakutavat ja on hästi rõõmsad ja tänulikud, siis teeb meele rõõmsaks ja kindlasti see vaev on seda väärt," ütles Aljaste Pesa kodukohviku üks eestvedaja Birgit Aljaste.

Haapsalu vanalinnas kostitas SEE Teatri rahvas külalisi kodukohvikus, mille atmosfäär viis tagasi minevikku. Menüü on liiga pikk, et seda tervikuna ette lugeda, aga mõned näited annavad aimu.

"Meie kohviku nimi on tegelikult kohvik-söökla Vikero. Läheme aega 80-ndatel ja pakume kartulit, hakklihakastet, makarone, pikka poissi ja siis on pannkoogid moosiga," lausus SEE Teatri liige Eve Merima.

Haapsalu kodukohvikute päevad jätkuvad pühapäeval.