Noored soovivad linnaruumi, kuhu mahuvad ka jalakäijad

Ewa ja Morten käivad Arhitektuurikoolis, mis pakub Eestis ainsana ruumivaldkonna alast huviharidust.

"Minule ideaalne linnakeskkond oleks, kui majad oleksid sarnasemad üksteisega ja et oleks rohkem liikumiseks teid. Ja kergliiklusteid ka linnast väljaspoole natuke rohkem," rääkis Arhitektuurikooli õpilane Ewa.

"Mulle meeldiks, kui oleks hästi palju erinevaid võimalusi transpordiks. Kui on näiteks ainult auto- ja jalgrattateed, siis ei ole see jalakäijatele väga sõbralik. Tartus on ruumi põhimõtteliselt ainult autodele ja jalgratastele, jalakäijatele nii väga ei ole. Me saame ainult jõe ääres olla," rääkis teine Arhitektuurikooli õpilane Morten.

"Me käime õpilastega kogemas linnaruumi, teeme retkesid. Käime avastamas ka nurgataguseid, vahepeal näitusi vaatamas, just selliseid arhitektuurseid näituseid, mis on seotud ruumiga," rääkis Arhitektuurikooli juhendaja, maastikuarhitekt Kerli Irbo.

Kooli aastalõpunäitusele meisterdasid noored arhitektuurihuvilised fantaasiaküllaseid makette nii linnaruumi kui elukeskkonna teemadel.

"Me kõik saime oksa ja aluse ja tegime sellest nööridega ja pulkadega onne. Me harjutasime näiteks sidumistehnikaid," ütles Ewa.

"Ma tegin ühe rippuva puhkamiskoha, kus on suur padi," ütles Morten.

Maketinäitus on 10. septembrini Tartus Lõunakeskuses ning rändab siis teistesse Eesti linnadesse ja huvihariduskoolidesse.