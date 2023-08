Pärnus peeti laupäeval kirjandusfestivali

Festival avati südapäeval Koidula pargis, kui korraldaja Merle Jantson ütles tänusõnad oma tiimile. Seejärel tuli Pärnu linnapeal Romek Kosenkraniusel tõstukile minna ja tõusta kõrgustesse, et Lydia Koidulale pärg pähe panna.

Lavale astus ansambel Rembetes. Sellel on kirjandusega seos läbi Tõnu Oja, kes Laur Lomperi nimel all on tuntud laulusõnade ja luuletuste autor. Aga kirjandusfestivalil esinemine pole mingi tavaline ülesastumine.

"See on natuke teistmoodi jah. Tavaliselt me käime – kui me käime, siis kuskil külasimmanil või niimoodi. Ta natuke teistmoodi oli, aga ma lasin oma arvutist, vaatasin sisukorra üle ja leidsin sealt salme, mis oleks sobivad siin esitada ja nad sobisidki. /;;/ Saime festivali käima, ütleme nii," ütles Oja.

Kirjaniku ja tõlkija Indrek Koffi ülesanne oli küsitleda bibliofiil Olaf Esnat ja jututeemadest neil puudust polnud. Koff peab kirjandusfestivali korraldamist heaks mõtteks.

"Pärnusse on mul põhjust tulla väga tihti, sest mu isa ja ema elavad siiamaani Pärnus. Ka mu õde oma perega. Nii et neid ma külastan nagunii. Aga muidugi on väga hea meel, et Pärnus on käima läinud selline fantastiline festival. Iga aastaga tuleb siia järjest rohkem inimesi. Väga huvitavaid autoreid, nii kirjanikke kui ka muidu kirjandusega tegelevaid inimesi, kontserdid, etendused – see on täiesti võrratu," rääkis ta.

Enamasti arvatigi, et Pärnu kirjandusfestival on õigel ajal ja õiges kohas ning peab kindlasti jätkuma.

"See on ikkagi tore, et rand ja kirjandus kokku saavad, suvi ja kirjandus. Mis need inimesed ikka seal rannas teevad, loevad raamatuid ja... Selles mõttes Pärnu kirjandusfestival on õiges kohas ja õigel ajal. Väga tore. Kuigi kirjanike poolest Pärnu väga rikas ei ole. Noh, siin on Kivisildnik, siin on Barbarus olnud. Ilmselt kõik kirjanikud on kunagi siin suvitanud ka," rääkis kirjanik ja ajakirjanik Urmas Vadi.