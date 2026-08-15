Pärnus toimus kuues kirjandusfestival

Festival avati Lydia Koidula skulptuurile pärja pähe panemisega. Keskööni vältaval festivalil on erinevad mõttekojad ja kohtumised kirjanikega, raamatulaat ja kontserdid.

Pärnu kirjandusfestival toimub kuuendat korda. Festivali korraldaja sõnul on ürituse läbiviimine läinud iga aastaga rahaliselt aina keerulisemaks, mistõttu võib tänavune festival jääda viimaseks.

"See on keskpäevast keskööni kestev programm, mille eesmärk on eesti keele, eesti kirjanduse, Eesti kirjanike väärtustamine ja tutvustamine. Meil on erinevad teemaalad: laste teemaala, noorte teemaala, Pärnu teemaala, teatri teemaala, hea eesti keele teemaala, mõttekodade teemaala, raamatututvustuse teemaala, pluss pealava. Noorteala paneb meil kokku Sütevaka humanitaargümnaasium, täna esinevad seal näiteks Riste Sofie Käär, Elo Viiding ja Sütevaka vilistlastest kirjamehed Indrek Koff, Kaupo Meiel ja Ivo Volt. Mõttekodade alal räägitakse nii Pärnu kultuuripealinnaks saamisest kui ka naiskirjandusest. Ja pealaval esinevad suvelavastuse Raimond Valgre muusikud ja näitlejad. Loomulikult Valgre muusikaga ja õhtul on Dagö ja Saatpalu," rääkis Pärnu kirjandusfestivali korraldaja Merle Jantson.