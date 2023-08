Keri tuletorni restaureerimine on jõudnud lõpusirgele

Keri saare tuletorn on meremeestele valgust näidanud juba aastast 1719. Kaks aastat tagasi alustati ajaloolise tuletorni restaureerimist ja nüüdseks on jõutud lõpusirgele. Rekonstrueerimine läheb maksma ligi 1,8 miljonit eurot.

Tsaar Peeter I käsul 300 aastat tagasi rajatud ajalooline tuletorn Keri saarel on Läänemere üks vanemaid. Vaatamata uhkele ajaloole jäeti ehitis pikaks ajaks kokkuvarisemise ohtu.

Aastakümneid remonti oodanud Keri tuletorn jõudis laguneda väga kehva seisu. Nüüdseks on kaks aastat kestnud renoveerimistööd jõudnud lõpusirgele. Teha on jäänud veel viimased meetrid.

"Aasta oli mingi 1988 ja siis "Aktuaalses kaameras" tuli uudis, et meil on ka Keri tuletorn, mis vajab remonti, et see on ka kohe-kohe varisemas. See varing toimus aastal 1990," meenutas Keri seltsi tegevjuht Peep Rada.

Enne remondi algust 2022. aastal oli tuletorni tulevik üsna ebaselge.

"See oli päris kehvas seisus, üks külg oli täiesti ära varisenud ja ka teine külg, osa välimisest kihist oli alla vajunud," ütles Rada.

Keri saarest mööduvad iga päev kõik suured Tallinna ja Helsingi vahet sõitvad ristluslaevad ning loendamatu hulk väikelaevu. Kas ajalooline tuletorn on lihtsalt ilus ja uhke hoone või on sel tänapäeval veel ka praktiline väärtus?

"Kui sa sõidad, siis ikka jälgid maamärke ja tuletorne. Ja nende järgi väikesel paadil on palju parem sõita kui GPS-i järgi," lausus Rada.

Keri saart eristab paljudest teistest asustamata väikesaartest aktiivne selts, kes sealse eluolu eest hoolitseb, ja vabatahtlikud saarevahid, kes suvel nädala kaupa saarel silma peal hoiavad. Kuigi tuletorn on veel ehitajate valduses, elavad ka saarevahid selle remondile kaasa.

"See majakas on selle saare sümbol ja selle majaka plinkimist olen mitukümmend aastat jälginud mandrilt ka," ütles Keri saarevaht Urmo Männi.

"Me oleme käinud aastaid-aastaid oma paadiga ise Keril külas, oleme käinud majaka tipus ja teame, milline see seest on ja milline see väljast peaks olema, nii et elame kaasa," lausus saarevaht Siiri Männi.

Saarevahtidel on plaanis saarel veel ka teist remonti alustada.

"Üks heategevusprogramm – köök ära remontida. Vaatame, kui kaugele me sellega jõuame," ütles Urmo Männi.

"Lubadusi ei anna, aga lootused on suured," lisas Siiri Männi.

Lisaks tuletornile mahub imepisikesele saarele veel mitmeid hooneid:

"Kinomaja on siin näiteks, saab vaadata õudusfilme, kui soovite õhtuti. Saun on. Saun, mille aknast võib hea ilmaga näha nii Soome kui ka uksest Eesti tulesid," ütles Siiri Männi.

"Ja Keri on loomulikult lindude saar. Augustis ei ole neid siin palju, aga kevadel on tõsine pesitsemisperiood," lausus Urmo Männi.

Saarel kehtib reegel, et üks ei sega teist. Alla kolmehektarise maalapi peale mahuvad sõbralikult koos elama linnud, saarevahid ja külastajad ning tuletorni valmimiseni ka ehitusmehed.