Hiiumaa tuletorne külastasid mullu pea 30 000 inimest

Eestis on praegu 14 tuletorni, mida inimesed saavad külastada. Kolm neist on Hiiumaal. Eelmisel aastal külastas Hiiumaa tuletorne ligi 30 000 inimest, mis moodustab kõikide Eesti tuletornide külastatavusest ligi kolmandiku.

Ristna tuletorni taasavamise auks korraldatud üritus pakkus kõigile suurt rõõmu.

"Tänase päeva seisuga on 14 tuletorni avatud. Kui mõelda, et Eestis on üldse kokku 55 tuletorni, siis see avatud tuletornide protsent on päris hea," ütles transpordiameti riigivarahaldur Andres Unn, lisades, et ajaloolised allikad väidavad, et Ristna tuletorni metallkehand tuli Eiffeli tehasest.

Hiiumaa on rikas avatud tuletornide poolest, sest neid on saarel kokku kolm. Lisaks Ristnale ka Tahkuna tuletorn ning Kõpu tuletorn. Viimase kohta teavad hiidlased, et Kõpu tuletorn on maailmas lausa ainulaadne.

"Hiiumaa tuletornide aasta mõte sai alguse sellest, et Kõpu tuletorn saab sel aastal 495 aastat vanaks. Jätkuvalt töötavatest tuletornidest, kelle töö ei ole vahepeal katkenud - neid on kaks tükki veel ja need ei asu Eestis -, on minu teada Kõpu kõige vanem," lausus Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Lisaks on ka loomulikult aastas kümneid tuhandeid inimesi, kes tahavad mööda treppe Kõpu tuletorni tipus ära käia.

"95 protsenti inimestest läheb torni ja nendest ka 95 protsenti, ma arvan, tulevad ka kohvikusse vähemalt kohvi jooma, kui nad midagi muud ei tee," sõnas Kõpu tuletorni operaator Ene Reidma.

Äsja avatud Ristna tuletorn saigi värskema ilme ja paremad süsteemid tänu kõikidele nendele, kes Hiiumaal on mõned eurod kulutanud nende ainulaadsete vaadete nimel

"See viimane rekonstrueerimine läkski siin maksma 160 000 eurot," lausus Unn.

"Tuletornide külastajatele suur aitäh! See on piletitulust siia tagasi suunatud, et tornid oleksid korras. Samamoodi on Hiiumaa vallal plaanis edasi liikuda ka meie suure maamärgi Kõpu tuletorniga," sõnas Hiiumaa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri.