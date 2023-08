Jaapan laseb neljapäeval Fukushima tuumajaama heitvee merre

Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles teisipäeval peale kohtumisi ministrite ja teiste osapooltega, et Jaapan alustab neljapäeval Fukushima tuumajaama heitvee merre laskmist, vahendasid The Japan Times ja The Guardian. Kishida sõnul on heitvee merre laskmine oluline osa pikast ja keerulisest Fukushima tuumajaama sulgemise protsessist.

Plaani on varem kiitnud heaks ÜRO aatomienergiaagentuur (IAEA), kuid see on ärritanud Hiinat ning seab kahtluse alla ka Jaapani meretoidu maine. Peale kalameeste on tuumajaama heitvee merre laskmisele olnud vastu ka kohalikud elanikud. Jaapani kalandussektor on Fukushima tekitatud mainekahju pärast kannatanud terve viimase kümnendi.

Peale Fukushima tuumajaama katastroofi 2011. aastal keelustasid nii Lõuna-Korea kui ka Hiina osadest Jaapani merealadest püütud kalade impordi. Lõuna-Korea samas enam tuumajaama heitvee merre laskmisele vastu ei ole. Samas kaalub Hong Kong piiranguid Jaapani kaladele.

Jaapani valitsus on eraldanud 30 miljardit jeeni (üle 180 miljoni euro), et kompenseerida võimalikke kahjusid, mis võivad tekkida tuumajaama heitvee merre laskmisel. Lisaks sellele on kalandussektori nõudmisel eraldatud nende toetamiseks veel 50 miljardit jeeni.

Kokku on kavas merre lasta 1,34 miljonit tonni vett, mis on puhastatud kõikidest radioaktiivsetest materjalidest, välja arvatud triitium. Triitiumi tase lahjendatakse 1/40 kontsentratsioonini, mis on Jaapani standardite poolt lubatud. Triitium ehk üliraske vesinik on vesiniku isotoop, mille tuumas on lisaks ühele prootonile kaks neutronit. Tavalise vesiniku aatom koosneb ainult ühest prootonist ja ühest elektronist.

Mõned eksperdid on toonud esile, et ka teistes tuumajaamades mujal pool maailmas suunatakse loodusesse tuumajaamade heitvesi, mis sisaldab kõrges kontsentratsioonis triitiumi ja teisi radionukliide. Siiani pole mitme aastakümne jooksul olnud märke negatiivsetest keskkonnamõjudest.