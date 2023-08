USA andis heakskiidu Apache'i helikopterite müügiks Poolale

Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak teatas siis, et Varssavi kavatseb hankida Apache'i ründehelikopterid.

USA sõjavarustuse müügist peab DSCA teavitama eelnevalt ka Kongressi. See protsess helikopterite müügi osas viidi nüüd lõpule, vahendas Politico.

Kokku ostab Poola 96 Apache'i helikopterit. Tehingu raames saab Poola veel rakette, juhtimissüsteeme ja laskemoona.

Lahingkopter AH-64 Apache on USA armee relvastuses 1984. aastast, seda on pidevalt täiustatud ja tänapäeval on see ilmselt tuntumaid lahingkoptereid maailmas. Kopteri peamiseks relvastuseks on mitut tüüpi raketid ja kuni 30 mm kiirlaskekahur, laskekiirusega kuni 600 lasku minutis.

Poola kavatseb sel aastal kulutada neli protsenti SKP-st riigikaitsele. Poola tahab oma relvajõudusid suurendada ning ostab juurde suures koguses relvastust. Poola tellis USA-st Abramsi tanke ja mitmikraketiheitjaid HIMARS. Samuti tellis Poola Lõuna-Koreast tanke ja hävituslennukeid.