Saksamaa kolmekordistab kulutusi laskemoonale

"Meie eesmärk on 2024. aastal rohkem kui kolmekordistada kulutusi laskemoona ostmisele," ütles Pistorius parlamendis peetud kõnes. Ta aga ei täpsustanud, millist laskemoona või millises summas osta kavatsetakse, vahendas Reuters.

Saksamaa on USA järel suurim Ukrainale sõjaliste annetuste tegija.

Reuters märgib, et sõda Ukrainas on muutunud kurnamissõjaks, kus mõlemad osapooled tulistavad iga päev välja tuhandeid suurtükimürske, mistõttu on see lahinguväljal võtmetähtsusega. Kogu läänes on aga varud kiiresti kahanenud.

NATO liitlased püüavad oma kaitsevägede varusid taastada. Veebruaris teatas NATO, et on võtnud eesmärgiks oma laskemoonavarude suurendamise, sest Ukraina kulutab sõjas seda palju kiiremini kui lääneriigid suudavad toota ning aasta aega sõda on liitlaste varusid kõvasti kahandanud.

Kui palju laskemoona liitlastel varudes on, on Reutersi teatel alliansi üks paremini hoitud saladusi.