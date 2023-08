Häkkerirünnak häiris Poolas rongiliiklust

Riigi sisejulgeolekuamet ja politsei uurivad juhtunut, ütles eriteenistuste asekoordinaator Stanislaw Zaryn uudisteagentuurile PAP.

"Praegu ei välista me midagi," ütles Zaryn pärast seda, kui muu hulgas Szczecini linna lähedal murti sisse PKP raudtee raadiosidevõrku, mille tulemusena anti välja mitu peatumismärguannet, mis põhjustas umbes 20 rongi seiskamise või hilinemise.

Meedia teatel lasti märguannete vahele Venemaa hümni ja Vene presidendi Vladimir Putini kõne salvestusi.

"Me teame, et mitu kuud on Poola riiki üritatud destabiliseerida. Selliseid katseid on ette võtnud Venemaa Föderatsioon koostöös Valgevenega," lisas Zaryn, kinnitades, et võimud võtavad juhtunut tõsiselt.

PKP sõnul taastus tavapärane liiklus mõne tunni jooksul ja Zaryni sõnul ei kujutanud rünnak "ohtu reisijate tervisele ega elule... ega kujuta ohtu Poola raudteeliiklusele".

Ukraina lähedane liitlane Poola on oluline transiitmaa Ukrainasse tarnitavatele Lääne relvadele.

Nädala jooksul on Poola raudteedel juhtunud mitu õnnetust, sealhulgas kaks rööbastelt mahasõitu, milles keegi viga ei saanud.

Zaryni sõnul puuduvad tõendid, et need juhtumid ja häkkimine on seotud.