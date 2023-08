Leedu kutsus paavsti Vene kommentaari tõttu välja Vatikani suursaadiku

Leedu välisministeeriumi pressiesindaja ütles kolmapäeval veebiväljaandele Politico, et riik kutsus Vatikani diplomaadi vestlusele. Leedu meedia kirjutab, et see vestlus leiab aset, kui peapiiskop Petar Rajic naaseb septembri alguses puhkuselt.

Paavst Franciscus ärgitas eelmisel reedel Peterburis ülevenemaalisel katoliku noorte kohtumisel võtma eeskujuks Vene impeeriumi pärandit.

Paavsti vastuoluline sõnavõtt sattus kriitika alla. Paavst ärgitas Venemaa noori mitte loobuma "suure valgustatud Vene impeeriumi pärandist". Videos on näha paavsti viitamas Vene keisrile Peeter esimesele ja keisrinnale Katariina teisele. Neid valitsejaid peetakse Vene imperialismi sümboliteks.

Moskva poolt vaadates on Peeter suurmees, kes muutis Venemaa Euroopa suurvõimuks. Baltikumi talurahvale Peetri verine režiim aga midagi head ei toonud, inimeste elu läks veelgi halvemaks.

Paavsti sõnavõttu kritiseeris ka Kiiev. Praegune Kremli peremees Vladimir Putin avaldab järjepidevalt austust Peeter Suurele ja tõmbab paralleele tsaari vallutuste ja Ukraina invasiooni vahel.

Vatikani saatkond Kiievis eitas esmaspäeval avaldatud teates väiteid nagu paavst Franciscus oleks ärgitanud noori Vene katoliiklasi võtma inspiratsiooni ajaloolistest Vene isikutest, kes on tuntud eelkõige imperialismi ja Venemaa laiendamise ideede poolest.

Paavst Franciscus on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõjalist kallaletungi Ukrainale ning on kutsunud üles sõda lõpetama. Samas on ta varem teinud vastuolulisi kommentaare, viidates NATO süüle.