Kristo Enn Vaga: Wallace'ist jääb maha Ukraina ja Eesti värvides kabinet

Neli aastat ametis olnud Briti kaitseminister Ben Wallace astus vabatahtlikult ametist tagasi. Ta ei olnud pelgalt administratiivne Suurbritannia poliitik, vaid häälekas kaitseminister, kellest nähti ühel hetkel järgmist NATO peasekretäri või Briti peaministrit. Ta tugevdas oma ametiajal Eesti ja Briti kaitsekoostööd mitte sammude, aga hüpetega. Minister Wallace oli Ukraina ja Venemaa vahelise täiemahulise sõja algusest peale üks suurimaid Ukraina toetajaid.

Ben Wallace läheb kindlasti Briti ajalukku ministrina, kes alustas kaitseväe laiaulatuslikku moderniseerimist, ning kes kindlustas kaitse-eelarve tõusu üle kahe protsendi SKP-st eesmärgiga liikuda 2,5 protsendini.

Viimaste aastate jooksul on Suurbritannia suurendanud jõudsalt Eestis paiknevate sõdurite ning relvastuse hulka, mille tulemusel ongi Eestist saanud Suurbritannia sõjaväe suurim välislähetus maailmas. Kaitsekoostöö ei ole sellega lõppenud. Viimase kahe NATO tippkohtumise tulemusel moodustatakse Eestisse täiendav diviis, kuhu integreeritakse Briti üksused. See näitab, et lahkuva kaitseministri prioriteedid olid just NATO idatiiva kindlustamisel.

Wallace ei kõhelnud täiemahulise sõja alguses hetkekski, et peame Ukrainat aitama võimalikult kiiresti ja võimalikult moodsa relvastusega.

Mäletan hästi, kuidas esimesel NATO riikide Ukraina sõjalise toetuse konverentsil Ramsteinis kasutas Wallace Eestit oskuslikult ära teisi liitlasi survestades. Mäletatavasti oli Eesti juba enne 24. veebruarit andnud Ukrainale abi ja 2022. aasta aprilliks olime annetanud relvastust väärtuses pea 0,5 protsenti SKP-st.

Eesti oli näide, mida Wallace kasutas häälekalt: "Kui väike Eesti suudab kiirelt ja efektiivselt Ukrainat aidata, siis peaksime kõik suutma." Sellise suhtumisega pani ta nii mõnegi suurriigi kaitseministeeriumi kiiremini tööle ja Ukraina on saanud nüüdseks õhutõrjet, tanke, pikamaarakette ning peatselt ka hulganisti F-16 hävitajaid. See kõik ei ole muidugi piisav, et Ukraina suudaks seda sõda võita ning kõiki oma alasid tagasi võtta.

Ben Wallace ei olnud kunagi naiivne Venemaa vallutushuvi osas ning on rõhutanud, et Venemaa jääb aastateks tõsiseks ohuks Euroopa demokraatiale, isegi peale nende suuri kaotusi Ukrainas. Loodan, et tema mõtted ja vaim jäävad Suurbritannia võimukoridoridesse ka peale tagasi astumist.

Wallace juhtis kaitseministrina oma valdkonda ja maailma ühe võimsama riigi kaitseväge kindlakäeliselt ja visiooniga. Visiooniga kaitsta oma liitlasi ning ambitsiooniga kindlustada läänemeelset demokraatiat. Eesti ja Ukraina tänavad teda ning soovivad jõudu uuele ministrile.