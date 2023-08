Briti kaitseminister Ben Wallace pani ameti maha

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace teatas neljapäeval, et astus ametist tagasi.

Peaminister Rishi Sunak kiitis Wallace'i pühendumist, mis tegid temast ühe lääneliitlaste juhtidest toetuses Ukrainale sõjas Venemaaga.

Wallace sai Suurbritannia kaitseministriks 2019. aastal. Meedias levisid varem ka väited, et temast võib saada NATO peasekretär. Ta ei pälvinud aga Washingtoni toetust ja NATO pikendas hoopis Jens Stoltenbergi ametiaega.

Wallace'i määras ametisse Boris Johnson. Pole veel selge, kas Sunak plaanib teha valitsuskabinetis suuremaid muudatusi.

Uueks kaitseministriks sai Grant Shapps

Shapps oli varem energiaminister. Ta viibis eelmisel nädalal Kiievis ja tal on tugevad isiklikud sidemed Ukrainaga. Tema perekond pakkus sõja alguses peavarju Ukrainast põgenenud perekonnale.

Visiidil Kiievisse mõistis Shapps hukka Putini sissetungi Ukrainasse.

Shapps valiti Welwyn Hatfieldi piirkonnast parlamenti juba 2005. aastal. Shapps toetas eelmisel aastal Sunaki saamist tooride juhiks.

Ajaleht The Times toob välja, et Ukraina sõja tõttu on kaitseministri amet üks tähtsamaid ametikohti Briti valitsuses.

Grant Shapps Autor/allikas: SCANPIX/AP/Stefan Rousseau

Meedias levisid varem ka väited, et tooride partei poliitik Liam Fox võib saada järgmiseks Suurbritannia kaitseministriks. Fox oli Suurbritannia kaitseminister aastatel 2010-2011.

Liam Fox Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FABRICE COFFRINI

Fox toetas samuti eelmisel aastal Rishi Sunaki saamist tooride juhiks.

Fox astus 2011. aastal oma sõbra ja mitteametliku nõustaja Adam Werritty ümber kerkinud skandaali tõttu tagasi. Talle said siis saatuslikuks reisid Werritty seltsis, väidetavalt maksid Werritty toonased reisid kinni erafirmad, mis olid seotud Iisraeli huvide esindamisega. Werritty saatis siis Foxi 18 reisil. Fox on kinnitanud, et Werritty ei ole tema kasuks ametlikult või mitteametlikult töötanud.