Reformierakond kolib oma peakontori Tõnismäelt ära

"Jah, vastab tõele, et Reformierakond on otsustanud kolida. Põhjuseks on praeguse üürilepingu lõppemine. Leidsime Endla tänaval asuvas ärihoones paremad ruumid oma igapäevatöö tegemiseks," ütles ERR-ile Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

"Uus kontor ei asu üldse kaugel praegusest. Oleme seadnud eesmärgiks alustada uuel pinnal tööd 1. oktoobrist," sõnas Suslov.

Suslov märkis, et Tõnismägi 9 on Reformierakonna kontoriks olnud 20 aastat.