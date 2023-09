Venemaa kaitseb strateegilisi Tu-95 pommitajaid autorehvidega

Vene väed on asunud osasid oma sõjalennukeid katma autorehvidega, mis ekspertide sõnul võib olla mõeldud kaitsmaks lennukeid Ukraina droonirünnakute eest, vahendas CNN.

Autorehve Venemaa strateegiliste pommitajate Tu-95 peal Engelsi õhubaasis on võimalik näha Maxari satelliitpiltidelt.

Ukraina droonitootja One Way Aerospace tegevjuht Francisco Serra-Martins hindas, et selline kodukootud lahendus võib droonide vastu vaid piiratud määral töötada. Sedasi saaks vähendada strateegiliste lennukite soojajälge, kuid neid oleks siiski võimalik jälgida infrapunakaameratega.

Üks CNN-ga suhelnud NATO sõjaväelane kinnitas samuti, et rehve Vene lennukite peal on ka nemad märganud ning see tundub tõepoolest olevat tehtud kaitseks droonirünnakute vastu. Samas pole selge, et kas selline lahendus ka lennukeid kaitseb.

Rehve lennukite peal mõnitas sotsiaalmeedias ka Ukraina kaitseministeerium.