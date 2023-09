Jaapan saatis neljapäeval orbiidile oma kuumaanduri

Jaapan saatis neljapäeval Lõuna-Jaapanist välja kosmoseraketi, mille pardal on kuumaandur Smart Lander for Investigating Moon ehk SLIM. Raketi starti Tanegashima kosmosekeskusest tuli ebasoodsa ilma tõttu mitu korda edasi lükata, vahendas Reuters.

Kosmoseaparaat SLIM peaks Kuu pinnal maanduma hiljemalt veebruariks. SLIM on saanud ka nime "Kuu-snaiper", sest Jaapani kosmoseagentuuri teatel on eesmärk, et maandur maanduks võimalikult täpselt sinna, kuhu plaanitud. Jaapan üritas eelmisel aastal kahel korral Kuule maandumist, aga mõlemad katsed ebaõnnestusid.

Jaapani kosmoseagentuuri Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) korraldatud missioon läheb neile maksma ligikaudu 100 miljonit dollarit, vahendas Reuters. Jaapani rakett asus teele kaks nädalat peale India kuumaanduri Chandrayaan-3 edukat missiooni Kuu pinnale. Venemaa Luna-25 kuumaandur samas hävis missiooni käigus.

SLIM maandub Kuul Mare Nectarise lähistel, mis maalt vaadatuna näib musta laiguna Kuu pinnal. Kuumaanduri põhiline missioon on testida optikaseadmeid ja pilditöötlustehnoloogiat. Maandur peaks peale maandumist uurima maandumiskoha lähedal asuvaid kive, et selle najal saaks Kuu kujunemisloo kohta täpsemalt uurida. SLIM-i peal ei ole eraldi kuukulgurit.

Ühes SLM-ga on raketi peal satelliit XRISM (X-Ray - Imaging and Spectroscopy Mission), mis on Jaapani kosmoseagentuuri, NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri ESA ühine projekt. Satelliit peaks jälgima kosmoses kulgevaid plasmavoogusid, et selle najal saaks uurida tähtede ja galaktikate kujunemist.

Kumaanduri ja satelliidi saatis teele Jaapani ettevõtte Mitsubishi Heavy Industries rakett H-IIA, mille edukus on olnud siiani 98 protsenti. Jaapani uue H3 raketi kasutuselevõtt märsis ebaõnnestus ning kuniks selle põhjuseid uuritakse, siis kasutatakse vanemad raketitüüpi. Jaapan tahab 2020. aastate teises pooles ühes NASA Artemis programmiga saata Kuu pinnale inimese.