Riigieelarve erikomisjon: riigikontrolli tööd ei tohi kuidagi takistada

Riigikontrollil jäid möödunud aasta raamatupidamise aastaaruandes kontrollimata siseministeeriumi tööjõukulud, sest ministeerium takistas nende auditeerimist.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni eriistungil osalesid riigikontrolör Janar Holm, siseminister Lauri Läänemets ning siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul tegi komisjon istungist kolm järeldust.

"On tähtis, et riigikontroll ja siseministeerium otsivad lahendust, kuidas võimaldada riigikontrollil oma põhiseadusliku ülesande täitmiseks informatsiooni saada," ütles ta.

Reinsalu sõnul ootab komisjon siseministeeriumilt ka tagasisidet, et kokkulepped ja arutelu riigikontrolliga on toonud olukorrale sisulise lahenduse.

Lisaks tõdes komisjon, et riigikontrolli põhiseaduslikku tööd ei tohiks kuidagi takistada.

"Need institutsioonid, mis on kohustatud riigikontrollile infot andma, on kohustatud tegema seda sellisel moel, mis välistaks tegelikult sellise olukorra, kus riigikontroll peab parlamendile protestima, et nende põhiseaduslikku tööd on takistatud," ütles Reinsalu.