Tänavune meesaak on keskmine, kuid põua tõttu on mesi väga magus

Tänavust meeaastat võib pidada keskmiseks, kuid põuase suve tõttu on mesi väga magus. Viljandimaal Karksi-Nuias peeti 15. meefestivali.

Kuigi mesinikud saagi üle ei kurda, on siiski tegemist üsna keskmise aastaga.

"Kevadel oli hästi pikk külm aeg. Mesilaspered arenesid meie kandis aegamööda, aga siis kui pered olid juba suured, tuli kuumaperiood. Ja nektar ju kuivab ära, kui on ikka 30 kraadi ja rohkem. Ja 20. juuliks oli praktiliselt korje läbi," rääkis Lääne-Virumaa mesinik Maire Valtin.

Legendaarne põllumajandusteadlane, 85-aastane Antu Rohtla on mesilasi pidanud üle 70 aasta. Ta ütles, et kuna suvi oli põuane, on tänavune mesi väga madala niiskusesisaldusega ja hästi magus.

"Niiskust on 16 protsenti, tegelikult võib mees olla kuni 19. /.../ Mesi on paks, liiga paks. Ja siin kurdavad mesinikud, et vurriga ei taha hästi välja tulla. Tarusoojalt hakkad kohe vurritama, nii kui jääb seisma pooleks päevaks või päevaks, enam mesi kärjest välja ei tule, niivõrd paks. Hästi magus mesi peab tänavu olema," selgitas Rohtla.

Mesinike liidu juht Aleksander Kilk ütles, et mesinike juurdekasvuga Eestis muret pole, kuid töörõõmu kahandab toodangu üha kasvav omahind, samas viimasel kümnendil mee müügihind tõusnud ei ole.

"Seetõttu päris paljudel mesinikel on küsimus kas tasuvusega või siis sellega, et kas või kuidas, mis mahus jätkata," ütles ta.

Kuidas keegi festivalil oma kaubast lahti sai, sõltus ka sõnaosavusest. Näiteks Mulgimaa mesiniku Tarmo Raba leti ääres lookles järjekord, sest kõik tahtsid osta "Mesilase musi".

"Seal on üks eliksiir. Ja kui te seda ise proovinud ei ole, siis on väga raske seletada. Aga see, kui te olete seda proovinud, siis hommikul, kui te ärkate abikaasa kõrval, peaks abikaasa olema õnnelikum," kirjeldas Raba.