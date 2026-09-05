Tänavune meesaak oli üle keskmise hea

Eesti meepealinnas Karksi-Nuias lõppes mesindushooaeg festivaliga, kus sai mett osta ja degusteerida ning kuulata mesindusloenguid. Mesinike hinnangul oli meesaak tänavu üle keskmise, sest ilm pakkus mesilastele pikka korjeaega. Samas teeb mesinikele endiselt muret kulude kasv.

Väga paljud kasutasid täna võimalust meefestivalil talvevarud ära osta.

"Valime mett suuresti maitse järgi, kuid oleme leidnud tubli mesiniku, kelle juurest oleme ostnud ja kelle kaubaga oleme väga rahul," ütles Paistu meesõber Katri.

Sellise hinnangu pälvis oma püsikliendilt Mulgi valla kutseline mesinik Art Õun, kes omakorda kiitis mesilaste tublidust ja mesindamiseks sobilikku ilma.

"Tänavune meeaasta oli mesilastele soodsam kui eelmine," ütles Õun. Tema sõnul väljendus see soodsas ilmas. "Oli paras, niiskust ja päikest oli vahelduva eduga ning mesilastele sobib selline ilm," lisas ta.

Ka Mesinike Liidu hinnangul oli tänavune meesaak üle keskmise, mistõttu jagub kodumaist magusat kevadeni. Kuid mesinike suurim mure pole aastatega leevendust leidnud.

"Kõik kulud on tõusnud ja samal ajal mee hind on Eestis suhteliselt stabiilselt püsinud otsemüügil kaheksa kuni kümme eurot kilo. Kui võrrelda näiteks Soomega, kus on samad tingimused, on sisendi hinnad natuke kallimad kui Eestis, aga nende meehind on 16 ja rohkem eurot kilo," selgitas Mesinike Liidu juhatuse aseesimees Aleksander Kilk.

Teine mure on seotud aga pool sajandit tagasi Eestisse jõudnud varrolestaga. Kui probleemi eirata ja tõrjest loobuda, mesilaspered enam ellu ei jää.

"Praegu tegeleme varrolestaga. Aga neid lestalisi on veel erinevaid, mis lõuna poolt siiapoole tüürivad ja on hulka agressiivsemad kui varrolest," tõdes Viljandimaa usaldusmesinik Jorma Õigus.

"Tasub olla valvas ja peredel silma peal hoida. Kui midagi ebatavalist on, siis teada anda usaldusmesinikule ja uurida, mis tarus on," lisas Õigus.

Karksi-Nuias peeti meefestivali 18. korda.