Sotsiaalministeerium maksab asekantslerile hüvitist kohtuvaidluse vältimiseks

Kuigi ametlikult esitas Alasepp ise lahkumisavalduse, siis sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul on tegu advokaatide vahendusel sõlmitud kokkuleppega, et vältida kohtuvaidlust.

Alasepp töötas asekantslerina kaks aastat.

"Meil olid pikad läbirääkimised sellest lahkumisest, konsulteerisime advokaatidega. See summa sisaldab ka inimesele õigustatud puhkusehüvitist, seda kompensatsiooni ja siis ka ületundide tasusid. Aga jah, tarvikuna on number selline, mis meelt rõõmsaks ei tee. Aga kui võtta kõrvale, mis oleks alternatiivid, siis mõeldes kuludele ja varasematele kogemustele erinevate kohtuvaidlustega, on hea, et see lahkuminek sai niimoodi kokku lepitud," sõnas Mändmaa.